新思數位與客製化設計平台 獲台積電3奈米製程技術認證
新思科技（Synopsys）的數位與客製化設計平台，已順利獲得台積電（2330）3奈米製程技術認證，新思科技認為，雙方合作可為新一代HPC、行動、5G與AI設計帶來功耗和效能優化的方法。
新思科技宣布，該公司數位與客製化解決方案已通過台積電最新設計參考流程（design-rule manual，DRM）以及製程設計套件（process design kits）的認證。
新思科技指出，植基於多年來的廣泛合作關係，該認證將提供共同優化的工具、流程和方法，使客戶能實現該製程所帶來的最大功耗、效能和面積（PPA）表現，進而加速新一代高效能運算（HPC）、行動、5G和AI晶片設計的創新。
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