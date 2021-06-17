微軟、英業達簽合作備忘錄 打造全新5G智慧工廠架構

疫情加速企業數位轉型步伐，台灣產業紛紛開始採用雲端提升企業靈活、彈性，並以創新技術面對挑戰。為實現智慧製造，台灣微軟與英業達（2356）今（17）日宣布簽署合作備忘錄，啟動「Inventec 5G Smart Factory IoT 平台建置計畫」，攜手打造全新 5G 智慧工廠架構，透過微軟旗下以虛擬化運作的雲原生（cloud native 5G private core）網路解決方案 Affirmed Networks，開啟雙方戰略合作，以企業專網解決方案樹立代工廠升級新典範。

英業達成立至今逾40年，以筆電、伺服器製造奠定基礎，跨界投入雲端運算、無線通訊及IoT技術，開啟其製造轉型旅程，非常重視企業創新價值與策略布局，因此 2019 年在其他企業仍受限於傳統 IT架構時，英業達便成立 5G 研發中心，並於2020年開始應用 5G 技術至產線中，藉由實際展現導入 5G 帶來的數據提升、運作成效等實績，化被動服務為主動，搶先掌握客戶需求。

英業達董事長卓桐華表示，此次選擇與微軟旗下的 Affirmed Networks合作，不僅是看重其在核心網路解決方案上豐富的經驗，更在功能完整性、資安以及與 5G 的連結性上都符合我們的需求。希望雙方合作不只可使英業達改善製程的學習曲線及效率，同時也能樹立產業標竿，進一步協助其他製造大廠建造智慧工廠，開創全新的 5G 智能時代。

台灣微軟總經理孫基康表示，全球疫情加速各產業的數位轉型步伐，5G則是串起邊緣和雲端的關鍵，然而這項技術能否被靈活應用，須仰賴成熟的通訊生態系統。微軟雲端相關解決方案，將能以更安全且高效的方式為5G生態系統帶來更多創新的服務與體驗。Affirmed Networks 基於雲原生的解決方案，能賦予企業和社會全新機會與視野。英業達的智慧工廠，結合了微軟的雲端平台與英業達的基礎架構完整解決方案，配合 5G 帶來的優勢，打造製造業轉型的解決方案的全新典範。