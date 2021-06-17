電信業者搭618購物節商機 台灣之星要推台灣最低5G資費

電信業者搶搭618購物節商機，中華電信（2412）加碼送價值等同現金的Hami Point，台灣大電商限時搶購，最低33折，亞太電信（3682）推限量門號方案，199元 4G吃到飽，台灣之星則預告，17日臉書直播公布優惠促案，預告將推出「台灣最低5G資費」。

中華電信宣布，「618網路門市限定5G購機加碼優惠」，購買5G手機及平板電腦，搭配精采5G月繳799元至2,699元，加碼贈Hami Point 500點（一點等於一元），月繳1,399元以上，最高送Hami Point 2,000點，青春無敵學生方案搭配iPad、Samsung平板月繳688元，加贈Hami Point 500點。

中華電信也推出蘋果AirTag連續五天的網路門市限量搶購活動，網路門市現貨供應，免費宅配到府

台灣大（3045）除是電商momo購物最大股東，旗下還有專注經營3C與連網智慧家庭的myfone購物，推出「618年中購物節」活動，祭出3C、家電商品限時限量搶購價，最低33折起，包括iPhone 12、三星Galaxy S21、Google Nest Audio智慧家庭組合及東元（1504）移動式空調等。

台灣大表示，myfone購物在18日當天，強打Google Nest Audio智慧家庭組合4折， iPhone 12 64G加贈氣墊空壓殼與滿版玻璃保護貼，限時搶購價69折18,618元。

遠傳（4904）friDay購物則表示，根據統計高達85%消費者每週至少會在家烹煮一次，自5月中全台啟動三級警戒以來，站上覆熱食品買氣爆發，其中又以牛肉麵即食包、水餃、乾拌麵等麵食類買氣成長最多，單月暴增近70%，近期強打線上牛肉麵節，網羅全台12大老饕級牛肉麵名店，讓網友收藏經典台味牛肉麵，

亞太電信則搭上上半年度最大購物盛事618購物節限時開跑，數位門市即日起至6月27日獨家推出限時12天，限量1,500門「1+1輕鬆辦」618電商大促瘋搶活動。

亞太電信表示，祭出市場上最優惠，月租只要199元的4G不限速上網吃到飽方案，不限身份，新申辦和攜碼用戶均可申請。此外，凡成功申辦199元方案者，不用序號，沒有額外門檻，再享第二門618電商大促獨享資費4G輕速上網吃到飽，月租只要66元優惠，加碼再送6GB不限速上網流量，獨家再送晶鑽生醫2021年新品「璀璨發光系列」保養品。