大陸5月手機出貨連二月降 供應鏈觀察中

據中國信通院5月手機市場資料顯示，今年5月中國大陸市場手機出貨量2,296.8萬支，年減幅度達到32%，也是連續兩個月下滑、而且年減幅度都高達三成，市場仍在觀察第3季能否轉強。

由於美國聯準會（FED）調高通膨預期，並預期升息腳步將會提前，台股今（17）日開盤一度下跌百點，早盤最多下跌超過150點，加上中國大陸連續兩個月手機出貨動能轉弱影響，聯發科（2454）、大立光（3008）等今日股價表現偏弱，聯發科股價跌幅超過1%，失守980元。

據中國信通院統計資料顯示，4月中國手機市場總體出貨量為2,748.6萬支，年減34.1%；5月手機出貨量進一步降到2,296.8萬支，月減16%，是3月以來連續第二個月下滑，年衰退幅度亦達32%。

從5月來看，中國大陸5G手機出貨量是1,673.9萬支，年增率降到7%，占手機整體出貨量的七成，但因為年增率放緩，代表5G換機動能趨緩。

據中國信通院統計，累計今年1到5月，中國大陸5G手機出貨量1.08億支，年增134.4%，同樣占整體手機出貨量的七成，手機主力順利由4G轉換到5G。

供應鏈和法人認為，中國大陸手機動能放緩，可能來自於終端手機售價偏高、部分晶片短料缺料等因素有關，目前仍在觀察第3季能否重回成長。

從手機供應鏈來看，5月就開始感受到手機客戶調整拉貨的情況，其中又以不緊缺的手機周邊零件最明顯，主晶片則因為有缺貨效應的保護，相對持穩。

市場預期，若第3季手機終端銷售能夠順利好轉，主晶片就不會感受到手機市況轉弱的變化，但若持續偏差，則可能在庫存已高的情況下，於第4季出現較明顯的調整。