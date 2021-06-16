英特爾推出IPU基礎設施處理器

全球電腦中央處理器龍頭英特爾（Intel）擴大進攻雲端資料中心市場，本周於Six Five高峰會揭示對於基礎設施處理器（infrastructure processing unit、IPU）的願景。

IPU（infrastructure processing unit）為一款網路設備，資料中心可以藉由可程式化硬體的方式，安全地加速與管理基礎設備功能。

英特爾指出，IPU為一款可程式化網路設備，專門為雲端與電信服務提供商所設計，可降低額外效能開銷並釋放中央處理器的效能，並藉由在資料中心內部安全地加速許多功能，智慧地管理系統層級基礎設施資源。

英特爾表示，藉由IPU，客戶能夠透過安全、可程式化、穩定的解決方案，更有效率地利用資源，使其能在運算處理與儲存之間取得平衡。

英特爾資料平台事業群技術長Guido Appenzeller表示：「IPU是一種新的技術範疇，是我們雲端策略的戰略之一。

它擴展延伸我們的SmartNIC功能，旨在解決當代資料中心的複雜性與低效率問題。」

Appenzeller指出，英特爾致力於與客戶與合作夥伴共同建立解決方案與創新，IPU正是這種合作方式的絕佳典範。

由於IPU具備專屬功能，用以加速資料中心當中，以微服務（microservice）為基礎的現代應用。從Google和Facebook的研究顯示，微服務通訊的額外開銷可消耗高達22％到80％之間的CPU週期。

藉由IPU，雲端供應商可以安全地管理基礎設施功能，與此同時客戶還能夠全面控制CPU與系統記憶體的功能。

英特爾公司資料平台事業群副總裁暨乙太網路事業群總經理Patty Kummrow表示：「由於與主要超大型業者的合作成果，英特爾已經憑藉著Xeon-D、FPGA與乙太網路元件，於市場取得具規模的領導地位，首款以英特爾FPGA為基礎的IPU 平台，已成功佈署於多個雲端服務提供商，而我們首款AISCIPU亦處於測試階段。」

微軟硬體工程首席負責人Andrew Putnam表示：「自2015年以來，微軟於橫跨多個世代的英特爾伺服器，率先使用可重新組態的SmartNIC，藉此卸載與加速Azure Accelerated Networking等服務的網路和儲存堆疊工作。」

Putnam表示，SmartNIC讓我們能夠釋放運算核心潛力、擴展至更高的頻寬與儲存IOPS、於佈署之後增添新功能，並提供給我們雲端客戶可預期的效能。

Putnam認為，英特爾從一開始就是我們值得信賴的合作夥伴，我們很高興能夠看到英特爾透過基礎設施處理器，繼續促進資料中心的強大產業願景。