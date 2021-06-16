鴻海擴充匈牙利廠 攻雲端資料中心與5G網通設備

外電報導，鴻海（2317）集團旗下Cloud Network Technology（CNT）規劃斥資1430萬歐元（約新台幣4.78億元），投資匈牙利雲端運算，並擴大位於科馬羅姆的廠區；可以看出，鴻海集團積極拓展歐洲雲端資料中心，以及5G網通設備的版圖。

鴻海雲端伺服器最大客戶為全球雲端服務供應商（CSP）龍頭亞馬遜AWS，2020年也開始擴大供貨給微軟Azure，由於CSP在2021下半年將擴大增建資料中心，可望帶動鴻海雲端伺服器的出貨量跟著成長。

市調機構 Canalys 統計，2021年第1季全球雲端基礎設施服務支出成長 35%，達到 418 億美元。其中，亞馬遜 AWS 是領先的雲端服務供應商，在 2021 年第1達到 32% 的市占率，持續穩居龍頭寶座。

匈牙利媒體Daily News Hungary引述匈牙利外交與對外經濟部長西亞爾托談話報導，鴻海集團旗下CNT計劃在匈牙利投資1430萬歐元（包含客戶、供應鏈夥伴與政府補貼），擴大鴻海集團原有位於科馬羅姆的廠區，投資雲端運算應用。

西亞爾托於個人臉書貼文表示，匈牙利經濟是歐洲第一個重新開始的，鴻海集團在匈牙利廠區就是最好的例子之一，即使在最困難的時期，鴻海集團也能順利營運，為科馬羅姆提供600個工作機會。鴻海集團在匈牙利超過九成的員工，均已接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗。

據了解，鴻海匈牙利廠數位投資案，是2020年底決定，主要是因應當地訂單增加，進行科馬羅姆廠區的倉庫擴充。同時，數位轉型也是鴻海集團近年致力的方向之一，全球各地生產基地皆陸續展開，積極轉型智慧製造。

鴻海集團在東歐的布局，根據年報資料，匈牙利廠區設立於2003年，位於科馬羅姆，主要從事桌上型電腦、伺服器、儲存裝置、通訊設備、物流等；而CNT於2017年在科馬羅姆設立據點，資本額約1.5億美元。

另外，匈牙利媒體Budapest Business Journal報導，在經過為期六個月測試後，匈牙利首座5G工業互聯網智慧工廠，在鴻海集團科馬羅姆廠區開始運作，相關5G基礎建設由愛立信和伏德風集團匈牙利公司協助。

鴻海科馬羅姆廠區高階主管塔洛斯（Péter Tálos）指出，鴻海集團預期，5G是未來重要科技，在5G平台上創新的製造解決方案得以實現，5G可讓工廠創造無纜線的無線傳輸環境，提升工廠效能與產能彈性。