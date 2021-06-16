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震旦旗下金儀提供「AIoT空間防疫」解決方案

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

台灣疫情持續延燒，震旦（2373）集團旗下金儀公司推出「AIoT空間防疫」解決方案，協助企業安全抗疫；進入辦公室之前，使用零接觸解決方案「自動測溫消毒機、紅外線SNT熱像儀、AI人臉辨識系統」過濾病毒加強防疫；進入辦公空間後，採用最新「Germdie可見光光觸媒」裝置於中央空調系統，強化室內同仁的防護。

震旦集團指出，金儀公司提供的「AIoT空間防疫」解決方案，從空氣品質的智慧控制到各項數據檢測、設備自動化節電等，提供多元AIoT科技辦公解決方案服務，協助企業用數據創造價值、提升效率。

金儀公司總經理林敬寶也表示，有鑒於國內疫情嚴峻，全國三級警戒未除，金儀公司配合政府的防疫政策，至6月28日止，暫停主動前往顧客端進行設備保養服務，以確保顧客安全，並透過IoT「智慧物聯網」提供線上遠端支援的零接觸維修服務，如有需現場到府服務，金儀服務同仁均配置防疫防護面罩及隨身酒精瓶消毒殺菌，每日2次測量體溫，進行分流辦公，執行同心抗『疫』防護措施，讓顧客和同仁放心，打造辦公新AIOT物聯網，讓防疫更安全。

疫情 震旦

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