聚積與夢想動畫 打造第一座LED顯示屏虛擬攝影棚

聚積日前與台灣知名動畫公司「夢想動畫」共同打造全台第一座LED顯示屏虛擬攝影棚。

聚積近二年持續地研究LED顯示屏在虛擬製作及延展實境（Extended Reality）的應用，隨此新興應用在影片拍攝上造成革命性的影響，在電影、影視娛樂等產業越來越廣受採用，但仍存在許多挑戰與問題。

為了深入探索客戶在使用LED顯示屏虛擬製作上所遇到的問題，聚積決定與夢想動畫合作建置LED顯示屏虛擬攝影棚，透過用戶體驗與回饋，更能快速了解客戶在使用LED顯示屏進行拍攝時所碰到的顯示與拍攝問題。

這些重要的反饋大幅地協助聚積開發LED顯示屏虛擬製作應用專用的LED驅動晶片。透過與夢想動畫的合作，聚積期望將LED顯示屏虛擬製作應用推向另一個新的水平。