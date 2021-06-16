聚積與夢想動畫 打造第一座LED顯示屏虛擬攝影棚
聚積日前與台灣知名動畫公司「夢想動畫」共同打造全台第一座LED顯示屏虛擬攝影棚。
聚積近二年持續地研究LED顯示屏在虛擬製作及延展實境（Extended Reality）的應用，隨此新興應用在影片拍攝上造成革命性的影響，在電影、影視娛樂等產業越來越廣受採用，但仍存在許多挑戰與問題。
為了深入探索客戶在使用LED顯示屏虛擬製作上所遇到的問題，聚積決定與夢想動畫合作建置LED顯示屏虛擬攝影棚，透過用戶體驗與回饋，更能快速了解客戶在使用LED顯示屏進行拍攝時所碰到的顯示與拍攝問題。
這些重要的反饋大幅地協助聚積開發LED顯示屏虛擬製作應用專用的LED驅動晶片。透過與夢想動畫的合作，聚積期望將LED顯示屏虛擬製作應用推向另一個新的水平。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言