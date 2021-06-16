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宜鼎強推工業級DDR5 DRAM模組 市場看好Q4導入

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

記憶體模組廠宜鼎國際（5289）近日正式發佈工業級DDR5 DRAM模組，預期新一代DDR5將能大幅提升人工智慧與數據中心的高效能運算（HPC）工作負載，由於第二季以來，市場下游在伺服器、資料中心等拉貨動作漸趨積極，市場預期該公司新一代DDR5產品，最快可望在第4季度開始導入。

先前已陸續有記憶體模組廠發表DDR 5相關新產品，但宜鼎是工控市場具指標性廠商，該公司新產品推出也吸引市場關注。宜鼎國際所發表的DDR5 DRAM模組在容量、速度、電壓和ECC功能方面都達到明顯強化。最新的DDR5最高容量上限可增加至128GB；速度也可望提升兩倍至最高6400MT/s。此外，DDR5整體功耗自1.2V下降至1.1V，省電效率方面也再度升級。市場預期，隨著宜鼎工業級DDR5的正式推出，該公司新產品將可望滿足各種工控市場的嚴格要求。

宜鼎目前的出貨及接單重心主要鎖定在伺服器、資料中心、5G應用、物聯網等高階運算相關應用，近幾個月來，下游的拉貨逐漸擴大力道，尤其是伺服器系統的記憶體容量及頻寬擴張需求，新一代DDR5將能大幅提升人工智慧（AI）與數據中心的高效能運算（HPC）工作負載。

此外，市場也預期，新一代DDR5產品，最快可望在第4季度開始導入，預期明年出貨量可望明顯提升，對營運也將有明顯貢獻。

記憶體模組

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