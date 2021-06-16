創意宣布 CoWoS平台在台積電設計定案

IC設計服務廠商創意（3443）宣布，內含7.2Gbps HBM3控制器和實體層、GLink-2.5D IP及合作廠商112G-LR SerDes的人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）和網路（Networking）CoWoS平台已在台積電（2330）7奈米成功設計定案。

創意指出，該平台採用該公司的布線專利技術和台積電CoWoS技術，可滿足7.2Gbps HBM3與112G-LR SerDes嚴格的訊號完整性（SI）及電源完整性（PI）要求。

創意的GLink-2.5D介面在CoWoS平台上實現了高頻寬、低延遲及低功耗的多晶片互連，此平台除了突破記憶體頻寬的限制，也為可彈性擴充的人工智慧、高效能運算和網路多晶片解決方案開創了新的契機。

創意指出，此平台模擬實際應用場景，實現了HBM3 IP，以及中介層上HBM3記憶體佈局的高度彈性。

創意目前正在申請專利的解決方案，能以任何角度完成HBM3 IP和記憶體之間在中介層上的匯流排佈線，同時仍保

有與直線型HBM匯流排佈線相同的訊號寬度和空間。

創意表示，與傳統的直角鋸齒形HBM匯流排佈線相比，此專利佈線更短、訊號完整性更佳、速度更快而且功耗更低。

創意指出，另一正在申請專利的解決方案，可將HBM3記憶體匯流排拆分至位於兩個SoC晶片上的實體層，以便在2:6或2:10 的SoC:HBM3記憶體使用情境下充分利用HBM的頻寬。

創意5月合併營收10.83億元，較上月成長7%，也比去年同期增加16.4%；累計今年前五個月營收為54.07億元，較去年同期增加4.4%。

由於各項需求興起，創意預期今年營收年增率可望超越去年度的27%，並再創歷史新高，法人看好該公司今年有機會賺進一個股本。