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缺水危機解除 法人估台積電6到8月可省載水費用1.2億元

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導
台灣缺水危機解除，台積電原本編列的6月到8月載水費用可全數取消，預期省下1.2億元成本。 聯合報系資料照
台灣缺水危機解除，台積電原本編列的6月到8月載水費用可全數取消，預期省下1.2億元成本。 聯合報系資料照

台灣缺水危機解除，晶圓代工廠也可免除缺水危機，法人預估，台積電（2330）原本編列的6月到8月載水費用可全數取消，預期省下1.2億元成本。

全台4月面臨缺水危機，苗栗、台中等地更自4月6日起進入「供5停2」民生限水，產業用水雖然影響相對小，但廠商也另覓水源補足缺口，晶圓代工廠就利用水車前往建築工地載水，成為奇特的現象。

還好6月彩雲颱風和梅雨鋒面接連帶來豐沛雨量，經濟部於6月6日起取消苗栗、台中、北彰化地區分區供水紅燈措施，缺水危機有解。

法人指出，台積電原本針對6月到8月編列了1.2億元的載水費用，如今確定可以省下來，以其股本計算，對每股純益貢獻雖不明顯，卻也是不無小補。

晶圓代工廠 缺水 台積電

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