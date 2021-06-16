集邦：驅動IC、TCON供應吃緊 將影響明年面板市況

專業調研機構集邦科技（TrendForce）今（16）日表示，大尺寸面板驅動晶片（DDI）供應持續吃緊，高階時序控制晶片（TCON）供貨缺口更是難以在短期內有效緩解，面板廠將持續面對長短料問題；這二項零組件的供給情況，也會是影響2022年面板市況的關鍵所在。

TrendForce指出，宅經濟帶動今年IT產品需求持續增溫，DDI需求量跟著水漲船高，尤其大尺寸DDI需求量年增達7.4%；但上游供應端8吋晶圓受到其他高毛利晶片的產能排擠，供給量只年增2.5%，造成供不應求的現象。

TrendForce強調，儘管今年中芯國際（SMIC）及力晶集團旗下晶合（NexChip）都有晶圓代工新產能開出，可對大尺寸DDI供給帶來小幅改善，但仍無法緩解供貨吃緊的問題，不排除這樣的情況將會延續至年底。

此外，近期TCON短缺也對大尺寸面板出貨造成壓抑，並以高階機種影響最大。高階TCON主要集中於12吋晶圓廠生產，除了同樣有產能排擠效應，後段邏輯封測產能吃緊，也對TCON供貨更添隱憂；尤其是打線封裝產能，因為高階TCON所需製程時間較一般TCON來得長，更容易造成供貨缺口逐漸擴大。

展望後市，TrendForce觀察，目前在8吋晶圓產能供不應求的狀況下，晶圓代工價格預期將在第3季再次調整，大尺寸DDI產能除了持續受到排擠，報價也將相對應改變。不過在需求端，因為歐美地區疫苗施打率提高，已計劃逐步解封，IT產品需求可能隨之放緩，並在第4季出現修正，將收斂大尺寸DDI供需缺口。

在TCON部分，因為邏輯晶片封測產能擴張進度，來不及跟上各項應用需求激增，短期內仍無法緩解後段封測產能吃緊的問題，供給依然緊繃，預期面板廠仍將持續面對長短料問題。

整體而言，未來一年在8吋晶圓代工產能利用率仍維持滿載的情況下，大尺寸DDI取得充裕產能的機會不高，僅可能在淡旺季需求波動間進行調節，而大尺寸DDI、TCON的供給狀況也會是影響2022年面板供需的關鍵所在。