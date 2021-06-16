IC Insights：全球半導體產值成長24% 優於預期

研調機構IC Insights調高今年半導體產值成長預估，由先前的成長19%上調至24%，全球半導體產業產值將首度超過5000億美元，預期將成長24%，高於先前預期的成長19%，增幅將是16年來第3高。

IC Insights 表示，DRAM與NAND Flash價格續強，許多邏輯與類比IC產品展望也優於預期，是推升今年半導體產值成長幅度優於原先預期的主要動能，即使不納入記憶體產業，整體半導體產值增幅也預估會達到21%。

IC Insights指出，類比IC市場歷經2019年產值衰退8%後，去年小幅成長3%，今年可望大幅跳增25%，出貨量將成長20%；受市場供給吃緊影響，今年ASP將罕見地漲價4%，距離前次漲價已有17年。

在DRAM方面， IC Insights認為供給持續吃緊，價格續揚，IC Insights 因此上調對其產值預估，預期全年將成長41%，並看好下半年價格可望持續上漲；NAND Flash第二季價格趨穩，下半年價格可望上漲，全年出貨量預估將成長32%，產值將較去年增加22%。

就整體半導體市場來看，IC Insights預估，今年半導體產值將成長24%，是過去16年來第三高的成長幅度，僅次於2010年的33%及2017年的25%，其中21%來自出貨量增加驅動、2%來自 ASP上漲的貢獻。