今年Q1台灣智慧型手機市場 五年來首次年成長

根據IDC（國際數據資訊）手機市場調查最新報告中統計，2021年第一季台灣智慧手機（Smartphone）市場總量為138萬台，年對年成長2.7%，受惠於蘋果5G手機在第一季的需求持續強勁，帶動整體智慧型手機數量年對年的提升。2021年第1季蘋果手機年對年成長22.4%，佔比從去年同期的34.3%提升至40.9%，對台灣智慧手機市場量的影響與日俱增。

統計2021年第一季台灣智慧型手機市場，蘋果以40.9%拿下本季台灣市場進貨佔比第一，接續為三星的26.5%、OPPO的 8.0%名列第三，領先第四名佔比6.9%的vivo超過一個百分點，而小米 （計算包含小米、紅米以及 POCOPHONE）則以6.2%的市佔位居第五，觀察本季前五名的品牌已經囊括了88.5%的市場佔比，台灣智慧手機市場品牌大者恆大的趨勢已然成型。

在4G晶片供貨吃緊且台灣電信商亦將補貼挪移至5G手機的影響下，5G手機在2021年第一季的比例提升到71.1%。同時帶動也整體智慧型手機市場的產品平均售價（ASP）年對年提升了14.8% 。在智慧手機價格帶方面，以中高階機型（Mid-to-High-End: 美金$400<$600）及頂級旗艦機型（Ultra Premium: 美金$1000 以上）以上的出貨量年對年提升最多。

IDC助理分析師江靖婷表示，中高階機型受惠於5G手機進貨比例的提升，與Android陣營陸續推出更具價格競爭力的中高階5G手機搶佔市場，整體年對年成長81.2%至14.5 萬台；至於頂級旗艦機型則因蘋果的5G系列手機帶動整體數量年對年提升52.3%達到35.9萬台，成為了市佔比例最高的價格帶。

IDC研究副總監嚴蘭欣認為，手機市場在全球疫情影響下，一開始便經歷了個人與家戶支出被防疫用品排擠，加上全球經濟狀況不確定下，也多少影響了採購新手機的時程。且又因為居家辦公等需求，家戶優先採買電腦等相關設備，以致於台灣5G服務雖已於2020年中開台，但直到今（2021）年第一季，才首次出現自2017年後第一次的季度年對年成長。IDC更預估2021年台灣的智慧型手機市場，將自2016年便呈現年對年負成長態勢後，於今年再次出現暌違六年的全年度正增長。