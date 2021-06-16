汎銓強化防疫 專人每小時全廠消毒
半導體檢測廠商汎銓因應新冠病毒疫情防疫需求，除了仍嚴守公司已公告的防疫措施，並執行由3組專人手持75%酒精罐，每1～2小時走動全廠區，清消大家常碰觸的環境物件，也會消毒所有人員雙手。
汎銓說明，防疫措施包含所有人員戴好戴滿公司提供的標準款醫療等級口罩，人與人之間也須保持 1.5公尺 安全防疫距離，勿群聚。
同時呼籲員工勤用洗手乳清潔洗手，勤用75%酒精消毒雙手、滑鼠及鍵盤、以及即將碰觸的物品。並請外勤人員與各營運點櫃檯人員必須消毒所有外來物品外觀，靜置1分鐘 再動手觸碰。
汎銓也指出，請員工遵守＂分流分艙＂原則，不同班人員不要碰面與下班後不要聚會。不同營運點人員必須避免移動、避免聚會，一律使用遠端視訊會議系統進行互動。若有疫情事務(疫況)，必須馬上向直屬主管回報，絕對不能隱瞞，保護自己也保護大家。
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