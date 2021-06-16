台灣首季智慧手機市場總量138萬支年增2.7% 五年來首見

IDC今（16）日發布今年第1季台灣智慧型手機市場最新研究結果，首季台灣智慧手機市場總量138萬支，年增2.7%，是五年來第一次年對年數量成長，主要是受惠於蘋果5G手機在第1季的需求持續強勁，帶動整體智慧手機數量年對年的提升。

IDC統計，今年第1季蘋果手機年對年成長22.4%，占比從去年同期的34.3%提升至40.9%，對台灣智慧手機市場量的影響與日俱增；統計第1季台灣智慧型手機市場，蘋果以40.9%拿下台灣市場進貨占比第一。

三星以26.5%居次，OPPO則以 8%名列第三，領先第四名占比6.9%的vivo超過1個百分點，小米 （計算包含小米、紅米及 POCOPHONE）以6.2%的市占位居第五，觀察第1季前五名的品牌已經囊括88.5%的市場占比，台灣智慧手機市場品牌大者恆大的趨勢已然成型。

在4G晶片供貨吃緊且台灣電信商亦將補貼挪移至5G手機的影響下，5G手機在今年第1季的比例提升到71.1%。同時帶動整體智慧型手機市場的產品平均售價（ASP）年對年提升14.8% 。

在智慧手機價格帶方面，以中高階機型（Mid-to-High-End: 美金400~600）及頂級旗艦機型（Ultra Premium: 美金1,000 以上）以上的出貨量年對年提升最多。

IDC助理分析師江靖婷表示，中高階機型受惠於5G手機進貨比例的提升，與Android陣營陸續推出更具價格競爭力的中高階5G手機搶佔市場，整體年對年成長81.2%至14.5 萬支；頂級旗艦機型則因蘋果的5G系列手機帶動整體數量年對年提升52.3%達35.9萬支，成為市占比例最高的價格帶。

IDC研究副總監嚴蘭欣認為，手機市場在全球疫情影響下，一開始便經歷個人與家戶支出被防疫用品排擠，加上全球經濟狀況不確定下，也多少影響採購新手機的時程。且又因為居家辦公等需求，家戶優先採買電腦等相關設備，台灣5G服務雖已在2020年中開台，但直到今年第1季，才首次出現自2017年後第一次的季度年對年成長。

IDC更預估今年台灣的智慧型手機市場，將自2016年便呈現年對年負成長態勢後，今年再次出現暌違六年的全年度正增長。