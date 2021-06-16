陳冲：政府應超前部署數位分身 別總看別人的車尾燈

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（16）日指出，6月3日歐盟推出European Digital Identity Wallet（數位身份皮夾），台灣政府應超前部署、別總是看著別人的車尾燈。

陳冲表示，針對近一個月來，全球主要央行就CBDC（央行數位貨幣）的大動作，新世代金融基金會日前曾有扼要建言，題目中有「疫後」二字，意在呼籲著眼未來，勿再為眼前疫情所局限，才是數位社會真正的超前部署。

他指出，四年前，基金會剛成立，曾與科技業者合辦一場Made in Future研討會，討論大數據、數位憑證等問題，看研討會主題，也知道具有超前部署的意味，期待政府在數位時代，能預做一些基礎設施 （Infrastructure）的工作，尤其是身分憑證方面。

陳冲表示，看到6月3日歐盟推出European Digital Identity Wallet，猛然一驚，我們又在看別人的車尾燈嗎？ 由於這項宣示，是緊接6月2日歐洲央行CBDC報告之後出爐，國外媒體報導往往強調Wallet，中文翻譯也譯為錢包，其實如譯為皮夾，可能較為接近原構想的旨意（Wallet內容多樣，不只是錢）。

陳冲說，歐盟的宣布，主要是一項數位身分（Digital Identity）的框架，旨在為人民、企業提供數位身分，以證明各種個人屬性（例如，綁定駕照、文憑、銀行帳戶、報稅、甚至醫療病歷等），運用廣泛，可結合各種公私服務，既不限於與金錢有關，譯為皮夾，應比譯為錢包為宜。歐盟強調，這一「數位身分皮夾」將允許所有歐洲民眾，得在無需使用私人身分證明，或在不必要提供個資情況下，使用各種線上服務。最重要的是，這一數位身分皮夾，符合歐洲個資保護規定（GDPR），歐洲人可完全追蹤、掌控其所分享的數據去處，也可以剔除不願納入皮夾的個資。而且，歐盟執委會希望這項數位身分皮夾能在2022年九月正式推出。

陳冲表示，平時，我們就苦於各種憑證的提供，例如自然人憑證、金融憑證、工商憑證、健保卡、數位身分證（擬議中）等，功能又都很陽春；疫情來臨時又有實聯制、台北通、1922簡訊實聯、QR code掃描等，一時無所適從，是不是有點煩惱？如果請歐盟Thierry Breton來諮詢，可能就有答案。Breton是歐盟負責數位政策的執行委員，他在接受金融時報（Financial Times）訪問時說得傳神，The new digital ID will give every European the keys to their digital twin，甚麼是數位雙胞胎？ 典雅的說法，就是「數位分身」，每個人有個全功能的數位分身（或數位身分證），還煩甚麼報稅憑證？ 還談甚麼實聯制？

陳冲呼籲，四年前說Made in Future，現在恐怕要說Made in Now，台灣再不快點，就要Made in Past了，當然也不能急就章，歐盟也認知，「EU citizens not only expect a high level of security but also convenience….where they need official identification」，要安全，也要便捷的數位分身。