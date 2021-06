陳冲：政府應超前部署數位分身 別總看別人的車尾燈

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今(16)日指出,6月3日歐盟推出European Digital Identity Wallet(數位身份皮夾),台灣政府應超前部署、別總是看著別人的車尾燈。

陳冲表示,針對近一個月來,全球主要央行就CBDC(央行數位貨幣)的大動作,新世代金融基金會日前曾有扼要建言,題目中有「疫後」二字,意在呼籲著眼未來,勿再為眼前疫情所局限,才是數位社會真正的超前部署。

他指出,四年前,基金會剛成立,曾與科技業者合辦一場Made in Future研討會,討論大數據、數位憑證等問題,看研討會主題,也知道具有超前部署的意味,期待政府在數位時代,能預做一些基礎設施 (Infrastructure)的工作,尤其是身分憑證方面。

陳冲表示,看到6月3日歐盟推出European Digital Identity Wallet,猛然一驚,我們又在看別人的車尾燈嗎? 由於這項宣示,是緊接6月2日歐洲央行CBDC報告之後出爐,國外媒體報導往往強調Wallet,中文翻譯也譯為錢包,其實如譯為皮夾,可能較為接近原構想的旨意(Wallet內容多樣,不只是錢)。

陳冲說,歐盟的宣布,主要是一項數位身分(Digital Identity)的框架,旨在為人民、企業提供數位身分,以證明各種個人屬性(例如,綁定駕照、文憑、銀行帳戶、報稅、甚至醫療病歷等),運用廣泛,可結合各種公私服務,既不限於與金錢有關,譯為皮夾,應比譯為錢包為宜。歐盟強調,這一「數位身分皮夾」將允許所有歐洲民眾,得在無需使用私人身分證明,或在不必要提供個資情況下,使用各種線上服務。最重要的是,這一數位身分皮夾,符合歐洲個資保護規定(GDPR),歐洲人可完全追蹤、掌控其所分享的數據去處,也可以剔除不願納入皮夾的個資。而且,歐盟執委會希望這項數位身分皮夾能在2022年九月正式推出。

陳冲表示,平時,我們就苦於各種憑證的提供,例如自然人憑證、金融憑證、工商憑證、健保卡、數位身分證(擬議中)等,功能又都很陽春;疫情來臨時又有實聯制、台北通、1922簡訊實聯、QR code掃描等,一時無所適從,是不是有點煩惱?如果請歐盟Thierry Breton來諮詢,可能就有答案。Breton是歐盟負責數位政策的執行委員,他在接受金融時報(Financial Times)訪問時說得傳神,The new digital ID will give every European the keys to their digital twin,甚麼是數位雙胞胎? 典雅的說法,就是「數位分身」,每個人有個全功能的數位分身(或數位身分證),還煩甚麼報稅憑證? 還談甚麼實聯制?

陳冲呼籲,四年前說Made in Future,現在恐怕要說Made in Now,台灣再不快點,就要Made in Past了,當然也不能急就章,歐盟也認知,「EU citizens not only expect a high level of security but also convenience….where they need official identification」,要安全,也要便捷的數位分身。