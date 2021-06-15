移工群聚感染擴散 科技大老們最深的恐懼...憂停工斷鏈

6月初京元電苗栗竹南廠爆發外籍移工群聚染疫，科技界最擔心的噩夢成真。因為移工的生活習性，也讓周邊業者幾乎都拉紅色警報。看著京元電忙著篩檢員工，聯發科自認營收也受到影響，老牌半導體廠旺宏總經理盧志遠幾十年來面對景氣起落，沒曾怕過什麼，卻在這波京元電大染疫事件中，想到疫情若蔓延到數十公里外的竹科...「我們都很害怕」。

就在今（15）日，群創竹南廠也確診一名外籍移工。群創防疫相當積極，對仲介公司也有完善的要求，堪稱「模範」等級，出現確診者，群創總經理楊柱祥立即宣布全面啟動防疫升級作業。

楊柱祥承認：「其實我跟大家一樣惶惶不安」。但事情發生了要想辦法解決，他說，定下心檢視各國失敗的案例，用來強化公司防疫的弱項，積極配合政府防疫政策，公司一定要給大家一個健康安心的工作環境。

楊柱祥說，台灣曾經是全球防疫的模範生。他相信大家再度發揮自律與團結的精神，互相包容與善意提醒，一定能度過此次考驗。

同為面板廠，元太董事長李政昊說，現在的供應鏈，脆弱到經不起疫情一點點擴散。他的憂慮和擔心分三個層面。首先擔心已經嚴重缺料的IC供應鏈因為有人染疫、停工而斷鏈；第二是，如果元太有員工染疫，生產線停擺，電子紙的生態圈馬上就打亂；第三部分是變種病毒造成的死亡率高，讓企業主每天繃緊神經。

元太林口廠62名外籍移工、和新竹廠前入廠裝機的承攬商人員上周完成第一輪快篩，全員陰性。李政昊指出，疫情發生一年多來，企業能做的事已經全部做了，接下來只能鼓勵員工打疫苗，為自身和家人、企業都增添多一層保護力。元太已經與新竹市和桃園市政府聯繫，捐贈二座獨立正壓篩檢亭，以提升第一線醫護人員的檢疫防護，「這等於也是保護我們自己。」

苗栗的移工群聚感染猶如蝴蝶效應，竹科緊張，連北部科技圈都擔心。位於新北市土城的鴻海總部，董事長劉揚偉自本土疫情爆發以來，沒有一天放心過。原因無他，最靠近土城的就是板橋，而板橋又接近萬華。在這幾個地區陸續成為「熱區」前，劉揚偉超前部署，除了少數工廠必要人員之外，全部主管居家上班，把本土疫情對土城總部的影響機率大幅降到最低。

劉揚偉說，說不擔心疫情是騙人的，但就是想辦法讓疫情對鴻海的衝擊降到最低。土城總部因領先其他科技廠商實施居家上班，得以避免大規模的員工感染，劉揚偉更早在5月的警戒加強時，同步申請企業自主快篩作業，6月8日鴻海拿到新北市政府批文，6月9日立刻試行。

合勤控執行長楊國榮表示，5月聽說苗栗開始發生疫情後，就開始把工廠進行內部分區，萬一其中一區出現問題，不至於影響整體生產線，同時要求改變外籍移工的生活習慣，包含記錄在宿舍和生活行動，更將所有移工搬到新宿舍，從4人一間改為兩人一間寢室。

合勤控同時以A、B、C、D組分流，A、B組輪流在家上班，C組一定到公司。楊國榮說，一聽到京元電外籍移工確診，C組馬上直接快篩，就為了一個安心。本來還全額補助、提供疫苗假，希望鼓勵員工自費打疫苗，但後來疫情爆發，也無法自費施打疫苗，不過合勤控集團已經有大約300多人完成施打疫苗。

楊國榮表示，現在心境上還算穩定，合勤控努力做好萬全準備，但仍謹慎面對瞬息萬變的病毒，他覺得，還是要全員施打疫苗，才能防堵疫情。

太陽能模組大廠聯合再生董事長洪傳獻說，京元電事件爆發後，竹南一帶廠商通通都擔心，但是擔心也沒用，企業還是要做好移工管理。這次疫情爆發兇猛快速，許多企業受到的教訓是寶貴的課程。他希望在三級警戒下，台灣的疫情能逐步趨緩。

他說，從三級警戒開始後，就嚴守員工分流原則，要求移工管理公司積極管理，上周完成竹南廠600多名員工（400名台灣員工、200名移工）快篩作業，結果都是陰性，顯示聯合再生防疫措施不錯。