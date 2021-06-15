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昔日股王碩禾 攜手鴻海拚翻身

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

太陽能導電漿大廠碩禾（3691）引進鴻海集團（2317）入股，引發外界高度關注，也讓不少法人、業內看好，這家昔日輝煌的太陽能股王有望再度於市場上綻放光芒，重返往日榮耀。

碩禾過去憑藉著優異的導電漿技術，在國際市場大殺四方，2010年3月時，碩禾當時仍在興櫃市場掛牌，但已成功登基台股「三合一股王」（上市、上櫃、興櫃），因此挾著高人氣於2010年11月上櫃掛牌，12月股價衝上歷史天價905元，2015年每股純益高達39.65元，創歷史新高，成為太陽能族群中最耀眼的一顆新星。

然而，太陽能市況變化快速，市場需求由盛轉衰，即使是獲利績優生的碩禾也不敵市場變遷。2017年，碩禾面臨掛牌以來首度虧損，當年度每股虧損3.45元，隔年虧損再度擴大為每股虧損15.83元，而前年與去年業績開始回神，但每股純益分別僅3.07元、3.18元，仍與過去每年動輒每股大賺2、3個股本的盛況差異甚大。

碩禾有鑑於太陽能市況變化劇烈，因此近年來積極思變，期盼透過自身的材料技術進行跨界合作；此時，鴻海集團為了全力拓展電動車市場版圖，創立MIH聯盟，急需各路一線大廠生力軍，因此雙方一拍即合，在技術、資本市場兩路並進的方式展開合作。

事實上，碩禾與鴻海集團的關係本來就相當密切，早在2018年時，碩禾、鴻海集團與富邦金（2881）均同時看好電池材料產業，因此共同透過私募方式，投資電池廠榮炭（6555），因此彼此之間並不陌生。

法人認為，未來碩禾有了鴻海集團支持，預料在電動車市場領域有望大展身手，市場版圖也不再局限於太陽能產業，成長潛力令人期待。

太陽能產業 碩禾 鴻海

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