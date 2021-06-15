鴻海集團擬入股碩禾成第二大股東 加速電動車材料開發

鴻海集團與碩禾電材(3691）今 （15)日共同宣布，由鴻海子公司鴻揚創投參 與碩禾私募，以每股124.4元取得碩私募普通股800萬股，持股達10.54%股權，成為碩禾第二大股東，雙方攜手開發電動車電池材料， 以加速佈局電動車關鍵零組件，並搶攻全球電動車市場。

碩禾於今日舉行董事會，通過這項股權合作，碩禾決議以每股新台幣 124.4 元辦理私募普通股 1,000萬股，募集總金額為 12.44億元。鴻海則透過子 公司鴻揚創業投資股份有限公司參與碩禾私募案，共計 800萬股， 預計持有其增資後10.54%股權，並成為第二大股東。

碩禾設立於 2003 年，係全球太陽能導電漿料一線大廠。碩禾持續縱 向發展漿料所需之特殊原料、橫向發展節能產業所需的材料及半導體 拋光與再生晶圓。

碩大近年來，也積極布局電動車領域，除發展動力電池負極材料外，也轉投資芯和能源、榮炭、及創奕能源，涵蓋動力電池正負極材料及電動大巴車市場。

碩禾表示，因電池材料出海口的穩定性為碩禾發展關鍵因素，鴻海正是未來電動車產業的關鍵廠商，因而此次辦理私募案引進鴻海子公司鴻揚創投為私募認購對象。

鴻海今年積極推動電動車 MIH 聯盟，集結超過 1,600 多家軟硬體夥 伴，包括軟體巨頭安謀（Arm)和德國塑膠零件製造商 Konzelmann 等供應商，標準化、模組化、平台化的設計參考為業界首創，大幅降低電動車開發門檻，創造一個人人可參與的電動車時代。

鴻海也充分 運用該集團在資通訊（ ICT ）的全球佈局、整合能力與速度優勢，成為主要車廠的合作 對象，已經分別與全球第四大汽車集團 Stellantis、美國新創車廠 Fisker、泰國 PTT 集團、以及大陸拜騰、吉利等公司簽訂合作協定， 分別從設計、關鍵零組件、次系統、整車製造等不同領域切入，以提 供完整服務並打造電動車產業的新出海口。

碩禾於 2009 年即投入鋰電池正極材料並成立磷酸鐵鋰製造公司芯和 能源，隨著芯和技術發展成熟及鋰鐵電池市場成熟，於今年進入量產階段

碩禾並於2014 年看好車用動力電池市場，投入鋰電池材料 領域目前最高端的矽氧負極與壓克力型水性黏著劑，該產品在客戶端 測試表現突出，產品特性良好。藉由此次私募引入鴻海的資金，碩禾將建立動力電池負極材料量產線。

碩禾表示，該公司已是MIH聯盟的既有成員， 希望藉由與鴻海集團的上下游策略聯盟，並肩榮炭共同發展動力電池 正負極材料，以利快速供應這一波電動車所需的關鍵電池領域，建構 具競爭力的台灣電動車產業鏈。

鴻海此次認購碩禾私募股權主因有二，一是碩禾在現有的動 力電池正負極材料擁有自主研發技術；二是碩禾電材近年積極開發電 動車電池材料相關領域，此與鴻海之電動車產業具有上下游材料供應 互補的綜效，藉由此次入股碩禾，鴻海逐步補足電動車動力電池領域 關鍵拼圖，隨著一系列電動車關鍵技術到位，順利搶攻全球電動車市