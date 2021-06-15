京元電外籍移工停工 小型IC設計公司6月業績影響較大
受到外籍移工群聚感染新冠肺炎事件影響，政府要求半導體測試廠京元電（2449）的外籍移工全數停工14天，由於上周生產線到班的情況實在慘烈，法人預估，小型IC設計公司受影響的情況應會比較明顯。
京元電爆發外籍移工群聚感染新冠肺炎，政府自本月7日起要求該公司的外籍移工全面停工14天，產線降載復工，京元電預估6月產量減少30%至35%，部分停工項目占公司6月營收比例約30%至35%。
從京元電的外籍移工停工時間計算，將持續至本周日為止。由於苗栗已有多家電子廠傳出疫情，中央疫情指揮中心計畫今（15）日、明兩天針對集中檢疫所六個廠區高風險居家隔離者進行第一次採檢，總人數約1,400人，粗估確診人數可能會有150人至200人。
市場預期，這兩天的大規模PCR採檢，將攸關京元電外籍移工復工能否如期復工，也是各家IC設計公司關注的焦點。
IC設計公司坦言，原本大家希望京元電能調派其他人力因應生產線的需求，但政府嚴格禁止其他廠區的人力支援，所以上周的生產線情況比預期差，人力減半、甚至更少。
由於京元電外籍移工全數停班，IC設計公司為了順利出貨，還把最末端的封裝拉回自家公司自己做，遭遇前所未見的情況。
法人認為，從京元電這兩周生產線到班情況來看，難免影響本月出貨，應該以封測供應商不夠分散、價格無法調漲的客戶衝擊較明顯，若是封測供應商夠分散、產品價格也有上漲，將可降低影響。
而IC設計大廠聯發科（2454）和聯詠（3034）雖然都是京元電的客戶之一，但聯發科已率先對外宣布京元電染疫事件可能影響6月份營收、但無礙第2季財測，聯詠也表示，對第2季財測沒有影響。
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