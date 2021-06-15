鴻海成碩禾第二大股東 掌握電池核心材料技術

鴻海（2317）今（15）日與碩禾電材（3691）共同宣布，雙方將透過股權合作，攜手開發電動車電池材料，以加速佈局電動車關鍵零組件，並搶攻全球電動車市場。

碩禾於今日召開董事會，決議以每股新台幣124.4元私募普通股10,000仟股，募集總金額為新台幣1,244,000,000元。鴻海則透過子公司鴻揚創業投資股份有限公司參與碩禾私募案，共計8,000仟股，預計持有其增資後之10.54%股權，並成為第二大股東。

碩禾設立於2003年，係全球太陽能導電漿料一線大廠。碩禾持續縱向發展漿料所需之特殊原料、橫向發展節能產業所需之材料及半導體拋光與再生晶圓。近年來尤其積極布局電動車領域，除公司內部發展動力電池負極材料外，亦轉投資芯和能源、榮炭、及創奕能源，涵蓋動力電池正負極材料及電動大巴車市場。因電池材料出海口的穩定性為碩禾發展關鍵因素，而鴻海正是未來電動車產業的關鍵廠商，故此次辦理私募案引進鴻海之子公司鴻揚創業投資股份有限公司為私募認購對象。

鴻海今年積極推動電動車MIH聯盟，集結了超過1600多家軟硬體夥伴，包括軟體巨頭安謀（Arm）和德國塑膠零件製造商Konzelmann等供應商，標準化、模組化、平台化的設計參考為業界首創，大幅降低電動車開發門檻，創造一個人人可參與的電動車時代。鴻海也充分運用其ICT的全球佈局、整合能力與速度優勢，成為主要車廠的合作對象，已經分別與全球第四大汽車集團Stellantis、美國新創車廠Fisker、泰國PTT集團、以及大陸拜騰、吉利等公司簽訂合作協定，分別從設計、關鍵零組件、次系統、整車製造等不同領域切入，以提供完整服務並打造電動車產業的新出海口。

碩禾於2009年即投入鋰電池正極材料並成立磷酸鐵鋰製造公司芯和能源，隨著芯和技術發展成熟及鋰鐵電池市場成熟，於今年進入量產階段。碩禾又於2014年因看好車用動力電池市場，投入鋰電池材料領域目前最高端的矽氧負極與壓克力型水性黏著劑，該產品在客戶端測試表現突出，產品特性良好。藉由此次私募引入鴻海的資金，碩禾將建立動力電池負極材料量產線。碩禾已經是MIH聯盟的既有成員，希望藉由與鴻海集團的上下游策略聯盟，並肩榮炭共同發展動力電池正負極材料，以利快速供應這一波電動車所需的關鍵電池領域，建構具競爭力的台灣電動車產業鏈。

鴻海近年積極佈局電動車產業，宣布「3+3」發展策略之後，即不斷在電動車領域拓展潛在的商機，繼2020年與台灣裕隆集團合資成立鴻華先進，以開放平台的理念成立MIH聯盟外，也陸續與拜騰、吉利、Stellantis、Fisker、以及PTT等國際廠商建立不同形式的商業合作模式。此次鴻海認購碩禾私募股權主因有二，一是碩禾在現有的動力電池正負極材料擁有自主研發技術；二是碩禾電材近年積極開發電動車電池材料相關領域，此與鴻海之電動車產業具有上下游材料供應互補的綜效，藉由此次入股碩禾，鴻海逐步補足電動車動力電池領域關鍵拼圖，隨著一系列電動車關鍵技術到位，順利搶攻全球電動車市場。