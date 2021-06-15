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群創竹南廠一外籍員工確診 公司：不影響營運

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

面板大廠群創（3481）竹南廠區今（15）日有一名外籍員工確診新冠肺炎，該名員工昨日身體不適就醫、於今日確診，現已入住隔離宿舍進行診治。群創表示，公司會加強提供確診員工身心關懷，並已安排6名密切接觸者進行隔離；該事件不影響公司營運，相關細節將以政府公開資訊為主。

中央流行疫情指揮中心今日公布，苗栗縣新增18例新冠肺炎確診案例，均與科技廠相關，其中11例為京元電（2449）相關（1例本土家庭接觸者）、2例為智邦（2345）、4例為超豐（2441）先前確診者的家庭接觸者，以及1例為群創。

這是群創竹南廠第一次出現確診者。群創表示，該名同仁昨日因身體不適就醫，今日確診，已入住隔離宿舍進行診治，後續將加強提供該同仁身心關懷與其他協助。

群創追溯該名員工接觸史，他在6月10日下班後未再進過公司，確認其密切接觸者一共6名，都已入住集中檢疫所並進行為期14日的隔離。群創強調，為了謹慎起見，將進行接觸者與同棟樓宿舍同仁的PCR檢測，並每日關懷隔離者健康狀況、提供協助。

群創也將防疫措施進一步升級，全廠區將持續執行嚴格防疫管理，也積極配合苗栗前進指揮所，除了原定進行嚴格消毒管控，將針對該同仁工作場域、公共區域、宿舍等區域加強消殺，降低廠區擴大感染風險。其他措施還包括居家辦公或分組分流上班、降低群聚會議等活動、禁止廠區移動、限制出差行程、安全餐食提供等，以確保同仁的健康與安全。

群創指出，該事件不影響公司營運，接下來會持續積極配合政府遵循法規；個案依照個資保護原則，相關細節皆以政府公開資訊為主。

群創 宿舍

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