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群創證實：竹南廠一名移工確診 啟動防疫措施升級作業

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導

群創（3481）今（15）日證實，竹南廠區1名外籍員工確診2019新型冠狀病毒疾病 （COVID-19），並已啟動防疫措施升級作業，該事件不影響公司營運。

群創說明外籍移工染疫後續措施情況如下：

1.個案協助安排： 該確診員工於6月14日因身體不適就醫，今天確診，已入住隔離宿舍並進行診治，群創加強提供該員工身心關懷、後續工作協助。

2.接觸者協助安排： 群創追溯該員工的接觸史，其於6月10日下班後未再進過公司。確認其密切接觸者共6名，均入住集中檢疫所並進行為期14日隔離。群創為謹慎起見，將進行接觸者與同棟樓宿舍同仁的PCR檢測，群創並每日關懷隔離者健康狀況及提供協助。

3.防疫措施升級：群創全廠區持續執行嚴格防疫管理並積極配合苗栗前進指揮所，除原定進行嚴格消毒管控，並針對該同仁工作場域、公共區域、宿舍等區域加強消殺，以降低廠區擴大感染風險。其他防疫措施包括居家辦公或分組分流上班、降低群聚會議等活動、禁止廠區移動、限制出差行程、安全餐食提供，以確保同仁的健康與安全。

4.資訊揭露原則：此事件不影響公司營運，群創持續積極配合政府遵循法規，個案依照個資保護原則，相關細節皆以政府公開資訊為主。

群創

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