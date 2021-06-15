陳俊聖看好自家營運前景 5月再掏腰包加碼宏碁500張

品牌大廠宏碁（2353）PC銷售暢旺，董事長陳俊聖5月透過旗下木實投資加碼宏碁500張，加上共同營運長黃資婷等六位高層，合計宏碁七名高階主管上月一共加碼1,020張，顯示宏碁高層對今年營運前景看好。

根據公開資訊觀測站資料顯示，陳俊聖透過旗下木實投資有限公司5月加碼宏碁500張。今年3月陳俊聖就已透過旗下木真增持100張，累計今年陳俊聖一共增持自家股票600張。

其他宏碁高層也紛紛加碼持股，全球副總裁暨泛歐營運總部總經理傅若盟5月加碼145張，共同營運長黃資婷加碼211張，價值創新中心技術長張瑞川增持15張，數位顯示事業總經理簡慧祥加碼69張，全球法務長暨公司治理主管吳麗娟加碼50張，會計部門主管陳玉玲增持30張，總計六名高階主管共加碼520張。

宏碁今（15）日股價開高走低，終場收在30.9元，下跌0.4元、跌幅1.27%，成交量為2,2044張。

宏碁今年5月份單月合併營收為248.07億元，月減0.6%、年增22.9%，創七年同期新高；累計前五月合併營收為1,213.14億元，年增36.6%；營運表現亮點包括Chromebook 5月份營收年增30.1%，電競產品5月份營收年增15.3%。

宏碁目前訂單出貨比仍大於1，尚未看到反轉訊號。且直到現在仍有去年的訂單仍未出貨，顯示市場需求遠大於供給。

此外，宏碁集團建立多重事業引擎的策略持續發酵，上市、上櫃、興櫃子公司已分別公告5月份營收，年對年皆見成長。倚天資訊5月營收年增51.1%、酷碁公司5月營收年增36.3%、安圖斯科技5月營收年增67.3%。