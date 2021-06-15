新思助攻台積電5奈米製程 矽智財獲20多家晶片廠採用

台積電5奈米製程領先優勢持續擴大！台積電大聯盟成員新思科技今（15）日宣布，該公司廣泛的DesignWare介面、邏輯庫(Logic Library)、嵌入式記憶體(Embedded Memory)和 PVT 監視器 IP 解決方案，讓客戶在台積電5奈米製程，實現多項首度通過矽晶設計成功案例(first-pass silicon success)，並獲得20多家領先的半導體公司採用。

新思表示，目前導入 DesignWare IP解決方案晶片廠商，主要應用於開發車用先進駕駛輔助系統（ ADAS） 和資訊娛樂、AI人工智慧加速器、伺服器、網路和行動系統單晶片(SoC)等領域，主要著眼於提升設計效能、降低功耗、和縮小面積等需求，並讓設計工程師在整合IP時能更具信心，並大幅降低 SoC 整合的風險。

台積電設計建構管理處副總經理Suk Lee表示，台積電與長期生態系統合作夥伴新思科技密切合作，讓雙方客戶能從基於台積電先進製程技術的廣泛高品質IP組合中獲益。

他進一步指出，用於台積電5奈米製程的DesignWare IP具備最佳的PPA，是最先進的晶圓代工解決方案，讓設計人員充分受益於先進製程之際，能快速提供差異化產品並向量產推進。

新思IP行銷策略資深副總裁John Koeter說：「數十年來，新思一直與台積電合作，提供功能豐富並通過矽晶驗證(silicon-proven)的 IP，讓設計人員能夠利用台積電最先進的製程，包括5奈米和具備強大規劃藍圖的3奈米，滿足汽車、高效能運算和AI設計對資訊密集的需求。用於台積電5製程DesignWare IP組合獲得廣泛採用，代表客戶對新思科技IP 的持續信任，我們的IP能讓客戶降低整合風險，並更快地將產品推向市場。」