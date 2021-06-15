餓了嗎？華碩攜手台酒 打造 「ROG×台酒電競泡麵」

華碩（2357）旗下ROG玩家共和國，今（15）日宣布與台灣菸酒公司打造「ROG×台酒電競泡麵」，首創科技品牌與泡麵大廠合作先例，以ROG人氣角色－審判槍神Horsem4n、冷豔忍者Se7en、電馭武士Akira，結合Cyberpunk風格，為最暢銷的花雕雞麵、麻油雞麵、花雕酸菜牛肉麵注入熱血電競魂！6月15日起，「ROG×台酒電競泡麵」將大舉進駐四大超商、超市及各大量販店超過2萬家通路。

華碩表示，ROG玩家共和國向來以出乎意料的跨界合作驚艷市場，除了開創頂尖戰備帶領玩家征服遊戲，也不忘替玩家即時補充體力、消滅飢餓！「ROG×台酒電競泡麵」即是將遊戲中的「補包」實體化，加持無懼能量，令玩家在3分鐘內「滿血復活」，再加上擁有強悍效能的ROG電競筆電，讓玩家隨時馳騁戰場！台灣菸酒公司為台灣最具指標性品牌，泡麵深受消費者喜愛，花雕雞麵熱銷更居全台之冠、廣受國際好評。

7月底前，購買ROG電競筆電／桌機，線上登錄送「ROG×台酒花雕雞麵」特製箱；購買任1碗「ROG×台酒電競泡麵」＋ROG指定筆電，線上登錄送「ROG×台酒花雕雞麵」特製箱＋ROG×C.A.CHOU聯名滑鼠墊 (價值NT$2,350)；購買任1碗「ROG×台酒電競泡麵」，線上登錄再抽ROG電競產品，最大獎為最新發表的電競筆電ROG Zephyrus M16（價值NT$55,900）