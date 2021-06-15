快訊

致函採認台灣國產疫苗？菲律賓官方出面否認

【6/15確診地圖】今增本土132例確診 死亡案例銳減至8例

餓了嗎？華碩攜手台酒 打造 「ROG×台酒電競泡麵」

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
華碩旗下ROG玩家共和國，今（15）日宣布與台灣菸酒公司打造「ROG×台酒電競泡麵」。華碩/提供
華碩旗下ROG玩家共和國，今（15）日宣布與台灣菸酒公司打造「ROG×台酒電競泡麵」。華碩/提供

華碩（2357）旗下ROG玩家共和國，今（15）日宣布與台灣菸酒公司打造「ROG×台酒電競泡麵」，首創科技品牌與泡麵大廠合作先例，以ROG人氣角色－審判槍神Horsem4n、冷豔忍者Se7en、電馭武士Akira，結合Cyberpunk風格，為最暢銷的花雕雞麵、麻油雞麵、花雕酸菜牛肉麵注入熱血電競魂！6月15日起，「ROG×台酒電競泡麵」將大舉進駐四大超商、超市及各大量販店超過2萬家通路。

華碩表示，ROG玩家共和國向來以出乎意料的跨界合作驚艷市場，除了開創頂尖戰備帶領玩家征服遊戲，也不忘替玩家即時補充體力、消滅飢餓！「ROG×台酒電競泡麵」即是將遊戲中的「補包」實體化，加持無懼能量，令玩家在3分鐘內「滿血復活」，再加上擁有強悍效能的ROG電競筆電，讓玩家隨時馳騁戰場！台灣菸酒公司為台灣最具指標性品牌，泡麵深受消費者喜愛，花雕雞麵熱銷更居全台之冠、廣受國際好評。

7月底前，購買ROG電競筆電／桌機，線上登錄送「ROG×台酒花雕雞麵」特製箱；購買任1碗「ROG×台酒電競泡麵」＋ROG指定筆電，線上登錄送「ROG×台酒花雕雞麵」特製箱＋ROG×C.A.CHOU聯名滑鼠墊 (價值NT$2,350)；購買任1碗「ROG×台酒電競泡麵」，線上登錄再抽ROG電競產品，最大獎為最新發表的電競筆電ROG Zephyrus M16（價值NT$55,900）

電競筆電 ROG 泡麵

延伸閱讀

ROG超強跨界聯名！台酒電競泡麵上架

宏碁電競顯示器 連續數月稱霸歐洲電競大國波蘭

泡麵粉包沒用完先別丟！網友一招變出家常美食「根本萬能調味料」

升級18GB記憶體！限量款ROG Phone 5 Ultimate 6/8開放上市 售價36900元

相關新聞

新思助攻台積電5奈米製程 矽智財獲20多家晶片廠採用

台積電5奈米製程領先優勢持續擴大！台積電大聯盟成員新思科技今（15）日宣布，該公司廣泛的DesignWare介面、邏輯庫...

華碩旗下ROG攜手台酒 跨界打造「電競泡麵」

PC品牌大廠華碩（2357）衝刺電競業務，旗下ROG玩家共和國今（15）日宣布與台灣菸酒公司打造「ROG×台酒電競泡麵」...

ViewSonic ColorPro專業顯示器 獲TIPA世界大賞肯定

全球視訊解決方案領導品牌ViewSonic公布其ColorPro專業顯示器VP2768a獲「攝影界的奧斯卡獎」 ─ 20...

新思科技宣布 持續與台積電合作5奈米製程產品

新思科技（Synopsys）今（15）日宣布，其廣泛的DesignWareR介面、邏輯庫（Logic Library）、...

三大IC設計廠6月營收 可望位居高水位

前三大IC設計大廠聯發科（2454）、聯詠（3034）、瑞昱（2379）的5月營收紛紛創新高，法人預期，6月營收仍將居於...

晶片通路商 躍新冠疫情大贏家

全球晶片短缺迫使過去直接向三星電子、英特爾等晶片製造商購買晶片的大買家，改向授權通路商買晶片，而這些通路商在晶片漲價帶動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。