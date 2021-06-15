遠傳串聯六大民生產業領導品牌 團結挺抗疫

近期全台疫情升溫，民眾對於民生物資 的備貨需求相對提高，考量到疫情期間消費者對日常生活所需、前往實體店點消費、以及線上購物等不同需求，遠傳（4904）攜手全聯福利中心、統一超商、全家（5903）、HAPPY GO、愛買和凱基銀行，六大與民生息息相關的知名品牌，推出搭配遠傳搶付優惠方案，團結挺居家防疫生活。

即日起至7月31日，申辦遠傳搶付搭配六大品牌方案，不但享有遠傳優質電信服務，包含5G最高月付1,399元、暢享上網全速吃到飽，小資族也可選擇4G最低月付399元方案，同享消費生活商品自訂最佳組合。

7月底前新申辦或攜碼來遠傳，還有機會抽中遠東百貨商品券5,000元。遠傳也回饋既有用戶，只要推薦親朋好友攜碼申辦遠傳搶付指定方案者，推薦人可得200遠傳幣。疫情下也要安心消費，讓遠傳來應援你的日常生活所需，你下單，遠傳買單。