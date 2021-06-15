台積電5奈米客戶群擴大 新思科技助20多家客戶採用

台積電（2330）5奈米客戶群再擴大。新思科技今日宣布DesignWare IP於台積公司5奈米（N5)製程達成多項首度通過矽晶設計成功案例，獲得業界廣泛採用，包含高品質介面與基礎IP獲得20多家遍及汽車、行動與高效能運算的半導體領導廠商採用。

台積設計建構管理處副總經理Suk Lee表示，台積公司與長期生態系統合作夥伴新思科技密切合作，讓雙方客戶能從基於台積公司先進製程技術的廣泛高品質IP組合中獲益。用於台積公司5奈米製程的DesignWare IP具備最佳的PPA，是最先進的晶圓代工解決方案，讓設計人員充分受益於先進製程之際，能快速提供差異化產品並向量產推進。

新思科技IP行銷策略資深副總裁John Koeter則提到，數十年來，新思科技一直與台積公司合作，提供功能豐富並通過矽晶驗證(silicon-proven)的 IP，讓設計人員能夠利用台積公司最先進的製程，包括N5和具備強大規劃藍圖的N3，滿足汽車、高效能運算和AI設計對資訊密集的需求。用於台積公司N5製程的DesignWare IP組合獲得廣泛採用，代表客戶對新思科技IP 的持續信任並讓客戶降低整合風險，並更快地將產品推向市場。