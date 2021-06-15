ViewSonic ColorPro專業顯示器 獲TIPA世界大賞肯定

全球視訊解決方案領導品牌ViewSonic公布其ColorPro專業顯示器VP2768a獲「攝影界的奧斯卡獎」 ─ 2021 TIPA 世界大賞殊榮，評鑑為「最受歡迎影像顯示器」。

TIPA(影像技術媒體協會)世界大賞每年選出優秀的高階數位影像裝置，不僅為專業領域的最高榮譽，更是消費者選購攝影相關器材的重要指南。VP2768a是為影像藝術工作者打造的頂級顯示器，憑藉其精準的色彩與細節表現、色彩與亮度一致性和校正能力，在該獎項中脫穎而出。

ViewSonic台灣區總經理黃金得說：「致力於追求卓越，兼顧絕佳的設計與功能，將創意設計者的需求視為優先，並與設計師、平面攝影師與動態攝影師合作進行產品創新。此次獲得影像技術媒體協會頒發TIPA世界大賞，再度證明ColorPro專業顯示器領先業界的色彩精準度、使用者導向的設計獲得業界肯定。」

於1991年組成的TIPA，成員皆為攝影界最具影響力、擁有豐富知識的專業創作者，根據攝影產業中的創新應用、技術、設計、性能等評鑑出優秀的年度產品。得獎的VP2768a是ViewSonic ColorPro專業顯示器系列的頂尖產品之一，該系列為攝影、設計和影片編輯等創意工作者提供絕佳的解決方案。

VP2768a以使用者為導向進行設計，與創作流程流暢整合。像是支援創作過程中多種輸入格式，如DisplayPort可串接雙螢幕使用，而依辦公室與設計工作室需求打造的USB-C一線整合方案，以USB-C連接埠連接電腦，藉由單一傳輸線充電並傳輸所有資料，內建乙太網路連接埠提供有線連線功能，較無線網路更為穩定。此外，USB 3.0 連接埠則可連接鍵盤、滑鼠與隨身碟，維持工作環境井然有序、提升工作效率。

榮獲2021 TIPA 世界大賞肯定，是VP2768a繼Pantone認證後再度獲得另一項殊榮。其真實色彩重現令人驚豔，符合Pantone配色系統中頂尖色彩精準度的要求，可達100% sRGB色彩覆蓋率，並可進行硬體校色，確保顯示器長期維持一致且準確的色彩。