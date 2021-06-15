友訊科技攜手NETSCOUT 打造AI網管預警系統

全球網通領導品牌D-Link友訊科技（2332）台灣分公司宣佈正式取得NETSCOUT SYSTEMS台灣代理權，並銷售NETSCOUT全系列解決方案，打造AI網管預警系統，將成為COVID-19疫情時代數位轉型關鍵部署。

友訊表示，NETSCOUT提供全球網路效能管理（NPM）解決方案，連續多年獲得Gartner魔幻象限領導者殊榮，除了AED DDoS威脅防護解決方案外，在複雜的軟硬體、虛實混合架構裡，NETSCOUT也提供整合性強大的跨域效能監控解決方案－AI網管預警系統NPM。NETSCOUT AI網管預警系統能快速簡單地診斷、解決企業網路問題，幫助管理者綜觀網路全貌，大幅縮短排除障礙的時間、優化整體服務，確保企業的服務效能與安全。

D-Link友訊科技台灣分公司總經理鍾振遠表示，台灣COVID-19疫情驅動，各企業加速數位轉型，以適應遠距辦公、零接觸商業模式等需求，此時企業IT人員主動監控管理各種服務的用戶體驗（End User Experience）就更顯重要。NETSCOUT提供新世代AI網管預警系統－NPM，針對居家上班、與廣大零接觸網購民眾相關的各種工作（如VPN連線、UC、各種企業資訊系統服務存取等）、線上即時交易，以及雲端服務（如Google、AWS、Azure等），協助企業IT／MIS人員進行全面全時全方位品質監控，主動找出隱藏性的服務中斷風險並提前修復，避免服務中斷導致的商業及營業損失。

鍾振遠指出，即使障礙發生，NPM也能藉由快速分診（Triage），大幅縮短釐清各種服務問題的時間，提升企業營運效能。這次友訊科技台灣分公司透過代理NETSCOUT品牌，提供客戶更多元且全面的產品與解決方案，讓雙方品牌合作為企業部署更強韌的網路效能管理系統。

NETSCOUT台灣區總經理金大剛指出，因應疫情持續燃燒，企業紛紛加速數位轉型，以永續經營、提升經營效能與競爭力。如同在邊開車又必須更換輪胎的狀態下，企業要確保數位化和智慧化的轉換過程能順利進行，首要關鍵就是在複雜的混合雲環境及虛擬化架構下，充分掌握用戶體驗，主動全程全時監控預警未知的系統、資料庫、網路、資安潛在問題，進而快速簡單地偵測診斷企業各種CT／IT／OT問題，達到資安與服務效能的無邊界可視性（Visibility without Border）目標，以確保服務發生異常時能迅速掌握無論是效能影響所致的中斷問題（Break）或是資安因素所致的中斷問題（Break in）。