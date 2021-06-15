新思科技宣布 持續與台積電合作5奈米製程產品

新思科技（Synopsys）今（15）日宣布，其廣泛的DesignWareR介面、邏輯庫（Logic Library）、嵌入式記憶體(Embedded Memory)和PVT監視器IP解決方案，讓客戶在台積電（2330）5奈米製程中實現多項首度通過矽晶設計成功案例（first-pass silicon success），已獲得20多家領先的半導體公司採用。

新思科技指出，半導體廠商選擇DesignWare IP解決方案，以滿足其先進的車用ADAS和資訊娛樂、AI加速器、伺服器、網路和行動系統單晶片（SoC）設計對功耗、效能與面積（PPA）的嚴格要求。

有了多項客戶矽晶設計成功的經驗，新思科技DesignWare IP和VC驗證IP獲得業界廣泛採用，讓設計人員在整合IP時能更具信心，並大幅降低SoC整合的風險。

台積電設計建構管理處副總經理Suk Lee表示，台積與長期生態系統合作夥伴新思科技密切合作，讓雙方客戶能從基於台積公司先進製程技術的廣泛高品質IP組合中獲益。

他指出，用於台積電5奈米製程的DesignWare IP具備最佳的PPA，是最先進的晶圓代工解決方案，讓設計人員充分受益於先進製程之際，能快速提供差異化產品並向量產推進。

新思科技IP行銷策略資深副總裁John Koeter說道，數十年來，新思科技一直與台積電合作，提供功能豐富並通過矽晶驗證（silicon-proven）的IP，讓設計人員能夠利用台積公司最先進的製程，包括5奈米和具備強大規劃藍圖的3奈米，滿足汽車、高效能運算和AI設計對資訊密集的需求。

Koeter認為，用於台積電5奈米製程的DesignWare IP組合獲得廣泛採用，代表客戶對新思科技IP的持續信任，我們的IP能讓客戶降低整合風險，並更快地將產品推向市場。」