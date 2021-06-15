三大IC設計廠6月營收 可望位居高水位

前三大IC設計大廠聯發科（2454）、聯詠（3034）、瑞昱（2379）的5月營收紛紛創新高，法人預期，6月營收仍將居於高水位，帶動第2季業績衝高。

隨著今（15）日大盤拉高，大漲逾百點，IC設計族群股價表現同樣亮眼，聯詠、天鈺（4961）等驅動晶片廠的漲幅超過2%；聯發科也一度重新站回千元大關之上，漲幅逾1%，隨後雖然遭遇反壓向下，但股價仍站穩平盤之上；網通晶片廠瑞昱的漲幅也在1%以上。

國內IC設計龍頭聯發科5月營收為413.26億元，月成長13%，改寫歷史新高，也比去年同期成長近九成；累計今年前五個月營收是1,859.3億元，年增八成。

雖然供應商京元電（2449）外籍移工遭到停工兩周，將影響聯發科6月營收，但該公司並未變動第2季財測，以4月和5月合併營收為778.98億元計算，6月合併營收將超過409.02億元，持續站穩400億元大關之上，仍屬於歷史第二高。

第二大廠聯詠5月合併營收為114.47億元，月增3.2%，續創新高，年增八成；累計前五月合併營收為488.98億元，年成長六成。法人預估，該公司6月營收將仍維持5月的高水準，再度挑戰新高。

展望第2季，該公司估計業績將持續季增25%以上，估計單季營收將落在330億至340億元之間。法人預期，本季營收將輕鬆改寫單季新高。由於市場傳出聯詠將於7月漲價一成，法人預期，將成為第3季營運成長的動能。

網通晶片廠瑞昱5月合併營收為85.76億元，月增近一成，再寫新高，年成長近五成；累計前五月合併營收為397.29 億元，年增46.1%。法人預估其6月營收應可持穩，帶動第2季營運再度創新高。

展望下半年，市場認為，目前看來，個人電腦等需求續佳，而電視市場出現較明顯的修正壓力，智慧型手機的後市則有雜音，IC設計廠仍在觀察供需之間的變化。