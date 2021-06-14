利機上半年營運表現亮眼 業績可望創同期新高
半導體通路商利機企業（3444）今年到目前為止，營運表現亮眼，法人估計，該公司到5月累計的營收及獲利表現，應已超越去年上半年，其今年上半年表現可望創同期新記錄。
利機5月合併營收為1.06億元，月增3%，相較去年同期，年增44%。累計前五月合併營收為5億元，較去年同期成長36%。
利機表示，5月在主力產品中以封測相關產品成長動能最為強勁，相較去年同期成長56%，其中以均熱片(Heat Sink)成長最為顯著，年增183%，持續刷新歷史新高紀錄。隨著人工智慧及5G等相關技術逐漸成熟，輕薄化散熱產品是未來重要趨勢，預期均熱片相關需求將愈來愈強。
至於另一封測主力產品導線架，利機也指出，持續受惠於封測廠稼動率滿載，5月相關業績再締新猷。
同時，利機評估，其驅動IC相關產品線，應可全年表現維持高檔。
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