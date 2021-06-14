快訊

感佩賈永婕捐救命神器 她捐171台移動冷氣卻遭檢舉要開罰

利機上半年營運表現亮眼 業績可望創同期新高

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

半導體通路商利機企業（3444）今年到目前為止，營運表現亮眼，法人估計，該公司到5月累計的營收及獲利表現，應已超越去年上半年，其今年上半年表現可望創同期新記錄。

利機5月合併營收為1.06億元，月增3%，相較去年同期，年增44%。累計前五月合併營收為5億元，較去年同期成長36%。

利機表示，5月在主力產品中以封測相關產品成長動能最為強勁，相較去年同期成長56%，其中以均熱片(Heat Sink)成長最為顯著，年增183%，持續刷新歷史新高紀錄。隨著人工智慧及5G等相關技術逐漸成熟，輕薄化散熱產品是未來重要趨勢，預期均熱片相關需求將愈來愈強。

至於另一封測主力產品導線架，利機也指出，持續受惠於封測廠稼動率滿載，5月相關業績再締新猷。

同時，利機評估，其驅動IC相關產品線，應可全年表現維持高檔。

封測 營收

延伸閱讀

迅杰：訂單能見度可到第3季

法人：超豐第2季營收表現仍樂觀 有望再向上攀升

國旅餐飲熄火 飯店業5月營收吹冷風

電信三雄 獲利亮眼

相關新聞

DRAM合約價 漲到年底

記憶體市場今年上半年狀況佳，下半年隨著傳統旺季效應，以及供給端仍沒有明顯增加下，業者與研調機構普遍認為，第3季記憶體價格...

新iPhone拉貨 啟動

外電報導，蘋果已送交七款今年新iPhone的型號至歐亞經濟委員會（EEC），並已成功加入EEC的數據庫。蘋果過往每年要推...

中華電信1外勤員工染疫 強化防護配備落實消毒

中華電信今天宣布，台北營運處網維中心一名外勤員工確診，將強化查修等外勤人員的防護配備，並要求確實執行進入室內與離開前的消...

群創台南、高雄廠全體移工快篩 全數安全通過

面板大廠群創（3481）今（13）日晚間發出聲明表示，公司台南、高雄廠區自6月9日至13日，進行全體外籍員工新冠肺炎快篩...

護眼神器！ASUS OLED筆電 抗藍光杜絕惡視力

三級警戒再延長，居家辦公、學習成為防疫生活常態，3C使用時間拉長，雙眼負擔大增，學童、上班族視力拉警報。專家建議除選用抗...

台積電布局全球 法人：善用各地資源強化競爭力

台積電積極展開全球布局，不僅在美國亞利桑那州建5奈米廠，今年還將在日本設材料研發中心。法人認為，台積電的布局既可順應地緣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。