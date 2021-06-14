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安馳搶攻工業4.0商機 整合方案下半年放量出貨

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

半導體通路商安馳（3528）指出，遠距經濟帶動工控自動化設備需求大增，該公司今年推出工業物聯網、震動監控系統、電源監控系統與人臉辨識系統等四大應用整合方案，搶攻工業4.0的藍海商機，目前均進入產品驗證階段，預估下半年放量出貨。

安馳5月業績達6.1億元，創單月歷史新高，較去年同期增逾五成，累計前五月合併營收為27.09億元，較去年同期增加34.32％。

安馳表示，新冠肺炎疫情延燒，在家工作比例持續升高，全球遠距經濟活動蓬勃發展，帶動5G傳輸及工控自動化產品需求大增，加上全球晶片持續缺貨，下游客戶拉貨力道強勁，該公司ADI與賽靈思（Xilinx）兩大產品線前五月的出貨量，均較去年同期成長二成以上。

安馳提到，在Xilinx產品線方面，半導體高階製程用的IC驗證平台及自動化測試機台出貨持續成長，雲端邊緣運算及精準醫療等新興應用整合方案出貨量於第2季開始放量出貨。該公司今年在Xilinx代理產品線方面推出新款ALVEO資料中心加速器產品U50板卡，搶攻工業電腦及大數據分析伺服器市場，預估下半年開始挹注營收與獲利。

此外，安馳新代理產品線Qorvo，今年聚焦在Wi-Fi 6/6E及Sub 6G的RF相關元件開發設計及推廣，前五月出貨量較去年同期大增三倍以上，目前Qorvo產品線主要應用在5G基地台及小型基站等相關產品，未來可望拓展至衛星通訊、光纖、Wi-Fi及視訊串流等5G高速傳輸市場。

安馳 5G 半導體

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