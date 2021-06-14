新iPhone拉貨 啟動

經濟日報 / 記者吳凱中／台北報導

外電報導，蘋果已送交七款今年新iPhone的型號至歐亞經濟委員會（EEC），並已成功加入EEC的數據庫。蘋果過往每年要推新機前夕，都須送交至EEC獲准，隨七款新iPhone正式納入EEC數據庫，意味今年新款iPhone即將問世。

業界認為，今年新iPhone可望命名為iPhone 13，並恢復疫情爆發前在9月中下旬發表的慣例，近期陸續啟動對供應鏈拉貨，鴻海、和碩等代工廠預計將於8月進入量產；晶圓代工龍頭台積電、光學鏡頭廠大立光等協力廠則將早於代工廠，提早進入拉貨旺季。

外電報導，蘋果已在EEC認證網站註冊，包含型號A2628、A2630、A2634、A2635、A2640、A2643 和A2645等七款新機型號，皆運行iOS 14系統，預期該批註冊機型為新iPhone。

供應鏈透露，新機將維持上一代iPhone 12四款機型，分別為iPhone 13、13 mini、13 Pro、13 Pro Max，至於EEC註冊型號有七款，應該是記憶體儲存容量不同所致。

iPhone iOS 14 蘋果

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