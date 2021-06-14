DRAM合約價 漲到年底

經濟日報 / 記者張瑞益／台北報導

記憶體市場今年上半年狀況佳，下半年隨著傳統旺季效應，以及供給端仍沒有明顯增加下，業者與研調機構普遍認為，第3季記憶體價格仍將持續向上，持續助攻相關業者營運。

今年以來，國際三大記憶體廠三星、SK海力士、美光均表示，看好今年DRAM市場，主因數位轉型帶動5G手機、筆電及平板銷售動能，以及伺服器需求也可望在第3季更明顯回升；另外，英特爾Ice  Lake及超微EPYC  3的強勁需求也將在下半年開始湧現，預期都將帶動DRAM全年處於供不應求態勢，合約價逐季漲價到年底無虞。

威剛董事長陳立白認為，DRAM上游供應商供給吃緊問題短期無解，第3季合約價維持續漲態勢，且疫情加速宅經濟及電競遊戲市場擴增，也將推高需求。

記憶體 DRAM SK海力士

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