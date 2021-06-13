助弱勢線上學習 華碩捐筆電獲肯定

臺灣今年五月起，因疫情嚴峻，全國實施三級警戒，台北市各級學校全面停課，改為線上學習，在台北市電腦公會媒合下，華碩（2357）向北市捐贈198台、新北55及其他社會單位45台愛心再生筆記型電腦，提供學生居家線上學習，臺北市教育局也特發新聞稿感謝華碩的拋磚引玉，讓更多企業團體能幫助有迫切線上學習需求的弱勢學童。

華碩於5月接收到雙北調整為線上上課初期，率先聲明將捐贈百台電腦助弱勢學生擁有平等學習機會，透過台北市電腦公會的媒合，因應設備的需求量增加，也不辭樂意增加原預計捐贈的電腦數量。

臺北市教育局局長曾燦金表示，本市雖然為全國首善之區，但是仍有相當多的經濟弱勢家庭需要幫助，值此疫情嚴峻之際，華碩能及時雪中送炭，回饋社會及教育，讓弱勢學童在疫情中實現真正的停課不停學，充分展現企業社會責任的精神，著實讓人感佩。

華碩長期推動數位包容計畫，協助學生不因居住地、資源的多寡而影響學生接觸資訊、線上學習的機會，與近年台北市電腦公會教育科技發展中心舉辦的臺灣教育科技展，擁有對教育科技的相同熱忱，也再此呼籲企業同心助臺灣教育數位轉型。

臺灣面臨疫情肆虐，居家線上學習成為防疫生活的一部份，華碩除了此次捐贈共298台筆電外，臺北市教育局也表示陸續接收到來自各縣市學校及公益團體的需求，台北電腦公會將持續提供媒合協助，若企業欲提供設備、資源，可與台北電腦公會聯繫，盼以具體及持續的行動力回饋社會，為社會盡一份心力。