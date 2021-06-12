京元電週期性普篩 陳時中：重要產業不停工斷貨
苗栗電子廠發生群聚染疫，京元電子竹南廠最嚴重。指揮中心指揮官陳時中今天說，已在京元電子採用快速PCR檢驗，會週期性全廠普篩，盼維持重要產業鏈不至於停工斷貨。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，苗栗縣有4家電子廠發生群聚疫情，以外籍移工居多。中央流行疫情指揮中心統計，苗栗電子廠群聚確診人數達到375人，其中以京元電子確診達285人最多。
指揮中心指揮官陳時中在疫情記者會表示，在中央地方合作下，已將移工宿舍區分，屬熱區者採就地安置，或送至集中檢疫與防疫旅館。
針對京元電子群聚狀況，陳時中說，昨天已進行第2次全廠篩檢，經前進指揮所協調台北榮民總醫院協助，派了近50人，採用快速PCR採檢，檢驗2700多人，之後還會做第3次全廠篩檢。
陳時中說，未來將視採檢結果，依確診熱區、員工居住與接觸分布再來衡量，但基本上是一開始先篩，1週後再篩，14天後3度篩檢。
之所以安排京元電子3度採檢，陳時中解釋，因電子廠員工常有混居或聚集，整個區域會安排相關的全廠普篩，且要週期性篩檢，可發現較多無症狀感染者。
陳時中說，分批全部週期性篩檢雖工程龐大，但目前採檢量能與效率都已提高，盼藉此讓重要工業產業鏈不至於停工或斷貨。
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