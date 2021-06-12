台積電2021博士獎學金申請倒數計時 最高可領250萬
台積電（2330）2021年博士獎學金申請倒數計時，收件日期將至2021年6月15日（含）止，最高可補助五年每年50萬合計約250萬元。審核結果將於2021年8月31日公布。
台積電官網訊息顯示，為鼓勵優秀學生投入半導體相關領域攻讀博士學位，以帶動台灣整體半導體產業之關鍵人才質量及研發能量，持續推動先進技術之發展。
申請資格包含國內大學半導體領域相關科系博士班一年級生，或已獲入學許可之準博士生，規劃從事半導體相關領域研究，並經指導教授推薦者。具中華民國國籍。
獎助內容為博士修業期間每年獎助新台幣50萬元整，至多獎助五年。由台積資深主管擔任業師，協助了解產業、技術發展階段與挑戰。在學期間安排至台積實習。畢業後經審核將優先任用，表現優異者享有差異化薪資待遇。
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