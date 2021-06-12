旺宏採檢千人 全數陰性

經濟日報 / 記者尹慧中／台北報導

記憶體大廠旺宏昨（11）日表示，已經在這兩天針對外籍員工，以及居住地緣或工作而有潛在感染風險之員工、外包廠商駐廠人員等約一千餘人展開預防性防疫快篩作業，快篩檢測結果全數呈現陰性。旺宏電子董事長吳敏求也親自到場關心員工的快篩過程與結果。

記憶體廠多有聘用移工，旺宏率先完成全體快篩作業。旺宏表示，陸續發生外籍移工新冠肺炎確診事件，為確保員工健康與工作環境安全，響應政策對移工進行快篩檢測。

旺宏員工快篩作業是由旺宏自費委託醫院專業醫事人員至旺宏執行，並以分流、分組、保持防疫安全距離等流程進行檢測。安排受檢的對象包含300多名外籍員工，住在竹南或頭份等地區的旺宏員工或外包廠商駐廠人員約700多人，合計約一千多人。

旺宏指出，已經依照疫情變化做滾動式調整，包括啟動同仁居家上班；強化分區上班、分流管制，工廠採取分組輪班作業等。外籍員工也比照辦理，包括分組分流、外出登記、強化健康檢測、住宿人數管制及提高消毒頻率等。旺宏將持續照顧員工健康，以確保營運不受疫情影響。

旺宏昨股價以44.2元作收，漲幅約0.34%。吳敏求日前在旺宏法說會上預告，目前看第2季一定會比首季好，至於漲價也不是馬上，而是個過程，獲利率會因此改善，首季毛利率看來應該是今年低點。旺宏內部統計已在去年全球車用NOR快閃記憶體具第二大供應商地位，今年計畫挑戰第一。

旺宏 快閃記憶體

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