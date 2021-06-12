廣達、仁寶、和碩 啟動移工快篩

京元電移工染疫影響生產，讓科技業更加警戒。在桃園設有生產據點的台達、廣達、仁寶及和碩等企業，配合桃園市政府的固安專案，近日與下周將對旗下移工啟動快篩計畫，四家企業有逾3,000名移工，除了落實不同廠區不支援調派、不轉換雇主等分艙分流規範外，台達電甚至在自家廠區建置紫外線抑菌艙，所有員工進入產線前必須經過類似海關閘門的裝置滅菌消毒並測量體溫，拉高防疫層級。

台達整合旗下U+抑菌系列產品、樓宇自動化的生物辨識、體溫測量等方案，採用日本Ushio公司在台獨家授權的新光源產品Care222，在廠區建置紫外線抑菌艙，成為輔助防疫的最佳利器。台達桃園廠區約千餘名移工，目前已完成700-800多名快篩，並無確診。

桃園為全台最大的外籍移工基地，移工高達11.6萬名，在工廠服務的產業型移工有9萬多人。廣達表示，下周將對旗下員工進行快篩，廣達在台灣的生產線，主要以生產自動化程度高的伺服器為主，聘用約600多名外籍勞工並提供宿舍與伙食，端午連假期間已要求外勞不要到處趴趴走，以免染疫。

仁寶表示，旗下在桃園平鎮與觀音廠區外籍勞工約700名，下周開始做快篩，仁寶有提供外勞宿舍，連假期間也要求移工不要隨意走動。

和碩桃園廠將於今（12）起開始對旗下移工約500多名進行快篩。

桃園市場鄭文燦指出，桃園雇用外籍移工500人以上的企業有18家，100人以上則有132家，目前18家企業正在快篩工作，其中已經執行快篩的包括台達電子、日月光半導體、南亞電路板、友達光電，和碩聯合、華通電腦、仁寶電腦、廣達電導、景碩科技，及佳世達科技等十家。