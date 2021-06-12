聽新聞
test
0:00 / 0:00

日經：台積擬在美建封裝廠

經濟日報 / 編譯湯淑君、記者尹慧中／綜合報導
日經新聞報導，台積電考慮在美國興建一座先進的晶片封裝廠。（路透）
日經新聞報導，台積電考慮在美國興建一座先進的晶片封裝廠。（路透）

台積電、英特爾、三星電子的下一個戰場就是晶片封裝技術。日經亞洲新聞報導，台積電正考慮在美國興建另一座先進工廠，用尖端技術執行晶片封裝。若計畫成真，這座新廠將是台積電海外第一座封裝廠。台積電不評論市場傳聞，首要任務是第一期晶圓廠房順利量產。

台積電斥資120億美元的晶圓廠落腳亞歷桑納州，預計在2024年投產，將製造5奈米晶圓，目前最先進的半導體製程技術，用於蘋果最新款iPhone和Mac處理器。

外電報導，亞歷桑納廠尚未完工，台積電已開始評估可能的擴張計畫。知情人士向日經透露，這座封裝廠規劃的產能是月產2萬片晶圓，但可能提高到12萬片。台積電月產能逾10萬片晶圓的工廠目前只有四座，全都坐落於台灣。

一位消息來源說，初期月產能2萬片晶圓，但台積電肯定有進一步擴張藍圖。不過消息來源也指出，台積電很審慎，避免太早許下承諾，畢竟有許多不確定因素必須納入考量，包括地緣政治因素。

台積電拒絕評論是否計劃在美國建立晶片封裝廠，但提及總裁魏哲家4月揭露公司買下一大片地時曾表示，「進一步擴張是有可能的」。該公司補充說，任何額外的產能擴張，都會是基於客戶需求所做的反應，台積電「並未承受來自華府要求在美進一步擴張的任何壓力」。

日經報導指出，晶片封裝廠目前高度集中在亞洲地區，這正是華府希望提高自給自足率的一個領域。以往晶片封裝被視為相對來說較不先進的技術領域，但如今晶片製程技術進步速度趨緩，廠商想盡辦法提升效能，晶片封裝的重要性和創新隨之提升。

消息來源向日經亞洲透露，台積電研議中的美國廠可能採用最新的3D堆疊技術，以便把分別專司不同功能的晶片安排在同一封裝之中。

台積電也在台灣的苗栗建造一座先進的晶片封裝廠，預計2022年投產，首批客戶將包括超微（AMD）和Google。

台積電 晶片 晶圓廠

延伸閱讀

台積電重返600元關卡 台股上漲54點收17,213點

台積電營收回升 早盤以602元開高收復600元

台指期開盤漲32點 台積期貨開盤站上600元

賽靈思新款Versal AI Edge系列晶片 標榜推動更高邊緣運算密度

相關新聞

日經：台積擬在美建封裝廠

台積電、英特爾、三星電子的下一個戰場就是晶片封裝技術。日經亞洲新聞報導，台積電正考慮在美國興建另一座先進工廠，用尖端技術...

不滿出貨前漲價 光電業怒槓模組廠

太陽光電相關原物料漲價引爆業者互槓，太陽能模組三巨頭聯合再生、茂迪及元晶前天才向政府請命，希望經濟部調整今年下半年太陽光...

旺宏採檢千人 全數陰性

記憶體大廠旺宏昨（11）日表示，已經在這兩天針對外籍員工，以及居住地緣或工作而有潛在感染風險之員工、外包廠商駐廠人員等約...

廣達、仁寶、和碩 啟動移工快篩

京元電移工染疫影響生產，讓科技業更加警戒。在桃園設有生產據點的台達、廣達、仁寶及和碩等企業，配合桃園市政府的固安專案，近...

蔡明介：用Open Heart找問題 用Open Mind找解方

國內IC設計龍頭聯發科（2454）第四屆智在家鄉數位社會創新競賽訂7月1截止收件，聯發科董事長蔡明介呼籲：用Open h...

曾馨瑩大爆料：郭台銘連講夢話都在買疫苗

鴻海（2317）創辦人郭台銘近日向政府申請採購500萬劑BNT疫苗，夫人曾馨瑩眼看丈夫每日為此疲於奔命，今（11）日發文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。