神基擬處分PMD 100%股權 交易金額達27.94億元

強固型筆電大廠神基（3005）今（11）日晚上公告，基於集團營運策略及活化資產之考量，擬處分Pacific Metal Developments Ltd.（以下簡稱為PMD）股權，以1.01億美元（新台幣約27.94億元）出售PMD 100%股權及其100%持有之大陸地區公司佛山市順德區漢達精密電子科技有限公司。

神基今日召開董事會，通過100%持有之子公司Hot Link Technology Ltd.擬處分Pacific Metal Developments Ltd股權案。

神基指出，基於集團營運策略及活化資產之考量，Hot Link Technology Ltd.擬與Allied Profit Global Limited公司簽訂「股權收購協議」，以1.01億美元出售PMD 100%股權及其100%持有之大陸地區公司佛山市順德區漢達精密電子科技有限公司。

神基表示，PMD股權轉讓案除經交易雙方合意外，亦已洽請獨立專家出具價格合理性意見書以及資產評估報告。初步估算，Hot Link Technology Ltd.可認列約九千萬美元之處分投資利益，但本交易仍有資產、負債、稅務以及專業顧問諮詢費用等尚待結算及會計師查核。