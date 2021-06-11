神基擬處分PMD 100%股權案 處分利益約9,000萬美元

神基科技（3005）(3005)今（11）日召開董事會通過100%持有之子公司Hot Link Technology Ltd.擬處分Pacific Metal Developments Ltd.（以下簡稱為PMD）股權案。基於集團營運策略及活化資產之考量，Hot Link Technology Ltd.擬與Allied Profit Global Limited公司簽訂「股權收購協議」，以1.01億美元出售PMD 100%股權及其100%持有之大陸地區公司佛山市順德區漢達精密電子科技有限公司。

PMD股權轉讓案除經交易雙方合意外，亦已洽請獨立專家出具價格合理性意見書以及資產評估報告。初步估算，Hot Link Technology Ltd.可認列約9,000萬美元（約新台幣25億元）之處分投資利益，但本交易仍有資產、負債、稅務以及專業顧問諮詢費用等，尚待結算及會計師查核。