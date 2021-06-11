神基擬處分PMD 100%股權案 處分利益約9,000萬美元
神基科技（3005）(3005)今（11）日召開董事會通過100%持有之子公司Hot Link Technology Ltd.擬處分Pacific Metal Developments Ltd.（以下簡稱為PMD）股權案。基於集團營運策略及活化資產之考量，Hot Link Technology Ltd.擬與Allied Profit Global Limited公司簽訂「股權收購協議」，以1.01億美元出售PMD 100%股權及其100%持有之大陸地區公司佛山市順德區漢達精密電子科技有限公司。
PMD股權轉讓案除經交易雙方合意外，亦已洽請獨立專家出具價格合理性意見書以及資產評估報告。初步估算，Hot Link Technology Ltd.可認列約9,000萬美元（約新台幣25億元）之處分投資利益，但本交易仍有資產、負債、稅務以及專業顧問諮詢費用等，尚待結算及會計師查核。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言