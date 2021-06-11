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蔡明介：用Open Heart找問題 用Open Mind找解方

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
聯發科董事長蔡明介鼓勵大眾參加聯發科第四屆智在家鄉數位社會創新競賽。聯發科/提供
聯發科董事長蔡明介鼓勵大眾參加聯發科第四屆智在家鄉數位社會創新競賽。聯發科/提供

國內IC設計龍頭聯發科（2454）第四屆智在家鄉數位社會創新競賽訂7月1截止收件，聯發科董事長蔡明介呼籲：用Open heart找問題，用Open mind找解方，鼓勵社會大眾跨出第一步，從小地方做起，只要有人關心與行動，就有改變的可能。

聯發科表示，第四屆智在家鄉數位社會創新競賽，自3月以來收到各種來自各地的投件，因台灣疫情嚴峻，更發現許多民間單位針對目前生活與社會痛點提供創意，試圖貢獻一己之力，為家鄉帶來改變。其中，包含水情吃緊、限電等議題，以及各種防治疫情擴散的解決方案，都看見了民間對各自所處的「家鄉」抱持著高度熱忱，提供解決妙方。

第四屆智在家鄉徵件不僅看到大眾破除疫情限制下的發揮，在議題發想上更加貼近社會，與人民日常生活連結，更具有許多破框的創新與創意，針對「水電能源」、「民生所需」、「人力媒合」，融合科技運用從傳統市場、交通運輸、醫療資源著手，從中體現了在此次疫情更加嚴峻的情況下，社會彼此團結互助的力量，希望解決社會困難的動機。

針對社會缺水缺電問題，有團隊極大化太陽能資源，也有以創新的踏板道路方式發電，以及水資源預警系統的開發；此外也有團隊創立傳統市場線上採購平台，在疫情嚴峻下，有機會成為分散人流的一大解方，並同時滿足顧客多元化的需求；也有農工媒合平台的建立，為現下因疫情工作受到影響的人找到一線生機，並解決農業缺工問題。

蔡明介說：「在越艱困的時刻下，社會的互助力量越發重要，感謝各界努力貢獻所能，在最艱難的時刻，更可以看到人性的光輝跟團隊的價值。」

蔡明介進一步表示，要做出創新，與既有模式有區隔與不同時，一定會遇到各種挑戰與風險，他也分享克服困難時的心法，從事情的根本出發，針對各種想要解決的問題Open heart，並且用Open mind的創意來實踐，以開放的心胸與不同的人交流，接受各種建議及想法，並且於錯誤中學習，將過程中的經驗化作最有價值的養份，不輕易放棄，所創造出的不同火花將化作最激勵人心的力量，帶動社會改變。

聯發科歡迎來自各個領域，腦袋擁有各種想法與創意的社會大眾踴躍投稿，此競賽不限制任何主題內容、身分國籍，只要有心為家鄉做一件事，皆可投遞報名，智在家鄉報名截止至 7 月 1 日下午5時為止。入圍的 20 組團隊將獲 5 萬元的獎金及 5 萬元研發補助。決賽將選出特優一組獎金新台幣 100 萬元、優等獎三組獎金各 20 萬元、特別獎三組獎金各 5 萬元。

疫情 聯發科

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