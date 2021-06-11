曾馨瑩大爆料：郭台銘連講夢話都在買疫苗

鴻海（2317）創辦人郭台銘近日向政府申請採購500萬劑BNT疫苗，夫人曾馨瑩眼看丈夫每日為此疲於奔命，今（11）日發文表示，「每拖一天就有幾十個生命消逝，也代表著每天有幾十個家庭破碎」，並透露郭台銘「這二天甚至在半夜，我還聽到他說的夢話都是關於買疫苗，可想而知他的擔憂及賦予自己的責任有多大。」

曾馨瑩稍早在IG發文指出，最近每天看著先生及團隊為了疫苗的事情，忙著開會討論，不管是文件內容、藥商、冷鏈物流、原廠疫苗接洽等都親力親為，看在眼裏，知道他們真心擔憂台灣人民，先生也真心希望可以盡一份心力，只單純想盡自己的力量買疫苗，每拖一天就有幾十個生命消逝，也代表著每天有幾十個家庭破碎，這二天甚至在半夜還聽到他說的夢話都是關於買疫苗，可想而知他的擔憂及給自己的責任有多大。

曾馨瑩說，「我跟他說，你總是挑難事做，不過這就是他，只問事情該不該做，不問事情難不難做，我知道他真心想幫忙。從我們說要買疫苗後，每每去醫院探訪我婆婆的路上，經常會有路人跟我們道謝也為我們加油打氣，從他們的言語和眼神中，我知道大家都很渴望疫苗的到來，這是全島一心的目標。無形之中，我也感受到我先生的壓力，他的壓力很是沈重，他不願讓大家失望，任人命隕落，我知道他仍會堅持努力至最後一刻。」

現在每天都在跟時間賽跑，只要晚一天就有可能再失去更多寶貴的生命，在這個艱難的時刻，無關政治，不分黨派，只單純想盡一份心力，團結絕對是逆境的解藥。

她也貼出孩子們的手繪圖向第一線醫護人員致謝，「你們辛苦了！」居家防疫期間，大家盡量待在家裡，盡量不要再給予日夜艱辛的醫護及第一線人員任何額外的負擔，stay home , stay safe。並預祝大家端午平安，祈福台灣！

以下是曾馨瑩文末標註：

#非常時期非常做法

#多一種疫苗多一種選擇