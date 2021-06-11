快訊

一到六類公費對象明天就能打！今晚已配50萬劑AZ疫苗至各縣市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾馨瑩大爆料：郭台銘連講夢話都在買疫苗

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
曾馨瑩稍早在IG發文透露郭台銘，「這二天甚至在半夜，我還聽到他說的夢話都是關於買疫苗，可想而知他的擔憂及負予自己的責任有多大。」圖/曾馨瑩IG
曾馨瑩稍早在IG發文透露郭台銘，「這二天甚至在半夜，我還聽到他說的夢話都是關於買疫苗，可想而知他的擔憂及負予自己的責任有多大。」圖/曾馨瑩IG

鴻海（2317）創辦人郭台銘近日向政府申請採購500萬劑BNT疫苗，夫人曾馨瑩眼看丈夫每日為此疲於奔命，今（11）日發文表示，「每拖一天就有幾十個生命消逝，也代表著每天有幾十個家庭破碎」，並透露郭台銘「這二天甚至在半夜，我還聽到他說的夢話都是關於買疫苗，可想而知他的擔憂及賦予自己的責任有多大。」

曾馨瑩稍早在IG發文指出，最近每天看著先生及團隊為了疫苗的事情，忙著開會討論，不管是文件內容、藥商、冷鏈物流、原廠疫苗接洽等都親力親為，看在眼裏，知道他們真心擔憂台灣人民，先生也真心希望可以盡一份心力，只單純想盡自己的力量買疫苗，每拖一天就有幾十個生命消逝，也代表著每天有幾十個家庭破碎，這二天甚至在半夜還聽到他說的夢話都是關於買疫苗，可想而知他的擔憂及給自己的責任有多大。

曾馨瑩說，「我跟他說，你總是挑難事做，不過這就是他，只問事情該不該做，不問事情難不難做，我知道他真心想幫忙。從我們說要買疫苗後，每每去醫院探訪我婆婆的路上，經常會有路人跟我們道謝也為我們加油打氣，從他們的言語和眼神中，我知道大家都很渴望疫苗的到來，這是全島一心的目標。無形之中，我也感受到我先生的壓力，他的壓力很是沈重，他不願讓大家失望，任人命隕落，我知道他仍會堅持努力至最後一刻。」

現在每天都在跟時間賽跑，只要晚一天就有可能再失去更多寶貴的生命，在這個艱難的時刻，無關政治，不分黨派，只單純想盡一份心力，團結絕對是逆境的解藥。

她也貼出孩子們的手繪圖向第一線醫護人員致謝，「你們辛苦了！」居家防疫期間，大家盡量待在家裡，盡量不要再給予日夜艱辛的醫護及第一線人員任何額外的負擔，stay home , stay safe。並預祝大家端午平安，祈福台灣！

以下是曾馨瑩文末標註：

#非常時期非常做法

#多一種疫苗多一種選擇

#做對的事堅持下去繼續努力

曾馨瑩稍早在IG發文透露郭台銘，「這二天甚至在半夜，我還聽到他說的夢話都是關於買疫苗，可想而知他的擔憂及負予自己的責任有多大。」圖/曾馨瑩IG
曾馨瑩稍早在IG發文透露郭台銘，「這二天甚至在半夜，我還聽到他說的夢話都是關於買疫苗，可想而知他的擔憂及負予自己的責任有多大。」圖/曾馨瑩IG

疫苗 曾馨瑩 醫護人員

延伸閱讀

郭台銘手上沒貨？羅智強怒問：蘇貞昌你有嗎？

什麼力量阻擋郭台銘買BNT疫苗？ 民進黨立委不敢對外公佈

傳郭台銘爭取BNT疫苗代工 台康生：子虛烏有

郭台銘採購BNT疫苗 陳時中盼與對口廠商視訊會議

相關新聞

曾馨瑩大爆料：郭台銘連講夢話都在買疫苗

鴻海（2317）創辦人郭台銘近日向政府申請採購500萬劑BNT疫苗，夫人曾馨瑩眼看丈夫每日為此疲於奔命，今（11）日發文...

電商大老詹宏志認了打AZ：愧疚，希望國人免於等待之苦

好心肝診所打千人疫苗事件越鬧越大，傳出電商大老也是其中之一。網路家庭集團（8044）董事長詹宏志今天公開回應坦言，「是的...

蔡明介：用Open Heart找問題 用Open Mind找解方

國內IC設計龍頭聯發科（2454）第四屆智在家鄉數位社會創新競賽訂7月1截止收件，聯發科董事長蔡明介呼籲：用Open h...

不滿出貨前夕逼漲價 光電業提七點怒摃模組廠信用破產

太陽能模組三巨頭聯合再生（3576）、茂迪及元晶10日發聲明向政府請命。但不滿部分模組廠片面毀約，疑似在出貨前夕逼迫漲價...

麗寶生醫加入檢驗國家隊 推出企業快篩整合型服務

本土新冠肺炎疫情嚴峻，麗寶集團旗下的麗寶醫事檢驗所通過衛福部疾管署核准為「嚴重特殊傳染性肺炎」指定檢驗機構，正式成為檢驗...

影／日月光高雄廠響應防疫 採移動管制、全面快篩、降載分流

全國防疫三級警戒延長，加上近期科技廠商移工群聚事件持續蔓延，日月光集團高雄廠因應防疫政策，協助3千5百名外籍移工快篩，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。