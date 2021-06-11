超微發表EPYC處理器 台積電可望受惠

處理器大廠美商超微（AMD）今（11）日宣布，該公司推出的EPYC處理器為HPE新款雲端原生資料基礎架構儲存解決方案Alletra 6000提供效能，以雲端體驗為各種關鍵商務應用提供支援。

超微在今年3月對外發表研發代號為「Milan」的新款Zen 3架構伺服器的處理器EPYC 3，採用台積電（2330）7奈米製程，現已名列台積電（2330）前五大客戶。法人認為，當超微和HPE合力打造的產品持續熱賣，台積電也可同受其惠。

超微預計2022年推出5奈米Zen 4架構處理器；到了2023年至2024年間，還將推出3奈米Zen 5架構處理器，屆時，將成為台積電5奈米和3奈米高效能運算（HPC）最大客戶。

超微的EPYC 7002系列處理器已獲得HPE使用於Alletra 6000，並充分發揮這系列處理器的效能優勢，從8核心一路擴充至64個高效能核心，並由PCIe 4支援提供跨世代的頻寬躍升，帶來比前一代HPE Nimble Storage全快閃儲存陣列高達3倍的效能提升。

超微指出，HPE Alletra 6000代表資料基礎架構跨出顛覆性變革，讓IT部門從擁有與自行維護資料基礎架構，轉變成隨需（on-demand）與即服務（as-a-service）的模式輕鬆存取與使用儲存資源。

HPE副總裁暨主要儲存設備、HCI與資料管理服務總經理Omer Asad表示，AMD EPYC處理器為HPE Alletra 6000帶來超高效率的架構，以領先業界的資料效率提供快速、穩定的效能。