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高端疫苗太貴？ 柯文哲酸：比人家貴還不知道有效沒效

宅家防疫影視熱 Hami Video影劇館客戶增1.7倍

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

全台實施三級警戒帶動線上影音發燒，中華電信宣布，旗下OTT平台Hami Video開出亮眼成績，其中可以收看電影、戲劇、動漫上萬小時影片的月租型「影劇館」客戶暴增1.7倍、單次付費的電影訂閱也大幅成長1.5倍。

中華電信表示，Hami Video「影劇館」客戶數成長，帶動收視熱潮，根據近期兩週的觀賞資料，電影方面以動作類最受歡迎，《拆彈專家2》、《玩命街頭：9死一生》、《詐欺女王》拿下前三名；戲劇部分台劇、日劇最熱門，由《火神的眼淚》、《大發不動產》、《東大特訓班2》位居前三；動漫類收視熱門前三名則為《鬼滅之刃-鬼滅電台》、《東離劍遊記》、《轉生成蜘蛛又怎樣》。

中華電信也宣布，Hami Video「居家娛樂方案」推出端午超值優惠五折，不必綁約，提供超過90個電視頻道與上萬部電影、戲劇、動漫。6月15日前線上訂閱電視館（原價168元/月）或影劇館（原價199元/月），每館99 元。

端午連假三天，受疫情影響，多數人會宅在家中，中華電信也宣布，Hami Video端午獨家獻映多部院線強檔，包括《複身犯》，適合小朋友觀賞的《數碼寶貝LAST EVOLUTION 絆》、《名偵探柯南：紅之校外旅行鮮紅篇&戀紅篇》以及《Food超人》等，陪伴全家度過精彩宅家時光，預估持續帶動訂戶數成長。

中華電信 電影

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