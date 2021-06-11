研勤布局防疫零接觸商機 推出「人流防疫通」

研勤（3632）針對中央流行疫情指揮中心強化三級警戒指令，今（11）日推出「人流防疫通」賣場人流即時監控防疫系統，提供超市、超商、百貨與賣場面臨加強3大管制措施需求提供智慧解決方案，期藉由「全面零接觸」、「系統多工整合」、「智慧化管理」等三大重點，達到協助營業場所有效做到防疫管控的目標。

該公司表示，「人流防疫通」系統集合「體溫量測」、「口罩配戴檢查」、「酒精消毒供應」、「簡訊實聯制QR Code顯示」、「即時人流監控管制計算」等功能，讓營業場所可以減少因應強化三級措施相關管控人力配置，輔以完全「零接觸」智慧管控功能強化保護員工安全。

研勤近年積極深耕人工智慧(AI)人臉辨識等相關領域，「Face8台灣臉霸」技術在智慧管理服務相關領域累積豐厚經驗，特別在歷經與各領域業主朝向共同開發合作模式，逐漸包含金融業、健身房相關產業、營造工地管理及政府機關專案等不同領域之管控經驗，展現在各相關產業領域應用推廣優勢，值得一提的是與連鎖健身業者健身工廠的柏文（8462）合作開發設置人臉辨識進出管理相關設備後，更進一步推升研勤在智慧化管理系統相關服務的國內能見度及廣度。

研勤行銷長施心曼表示，在新冠疫情警戒升溫態勢下，具備實力之企業或業主皆利用此期間更加積極資本支出布局，特別是本次新冠疫情主要透過飛沫及接觸傳染，如何運用智慧科技技術落實「零接觸」管理，已成為各企業落實防疫之基本需求。研勤對於核心技術鑽研與應用系統延伸所下苦功，亦在本次疫情期間展現效果，除針對疫情發展快速整合紅外線測溫功能及口罩辨識相關功能外，並迅速滿足業主落實包含「實聯制」等後防疫相關政策的需要，使得企業及政府機關在政策配合上能更加完善便利。

研勤近年著墨於共享經濟模式下之資訊服務方案之推動，並期待藉由此項營運模式快速將資訊服務帶入中小企業，以解決國內中小企業與大型企業間資訊落差的窘境。